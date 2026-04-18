Ipotesi finanziamento duplicato a Balvano. La Corte dei Conti assolve il Sindaco Ezio Di Carlo e l’ex responsabile dell’UTC

La Corte dei Conti della Basilicata ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di Ezio Di Carlo, sindaco di Balvano, e Matilde Coraggio, all’epoca dei fatti contestati responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La Corte dei Conti era chiamata a decidere su un ipotesi di finanziamento duplicato per le case popolari di contrada Frontone Alto.

“Ecco un’altra verità”, commenta il primo cittadino Ezio Di Carlo, che ha aggiunto: “Non ho mai risposto prima, perché ho sempre detto che avevamo presentato le nostre controdeduzioni documentali. Avevamo piena fiducia nella giustizia. Sapevamo di non aver commesso alcun errore. Ringrazio la giustizia italiana che, dopo un’attenta analisi di tutta la documentazione, ci ha finalmente liberati da un’accusa costruita ad arte dai soliti millantatori. Come vedete, si tenta di attaccarci in ogni modo, creando casi inesistenti con cattiveria, al solo scopo di distruggere, far perdere tempo e, soprattutto, far perdere denaro alle casse comunali. Ed è proprio qui che voglio arrivare: adesso chi paga?”.

Come fatto sapere dal sindaco, “per i capricci e l’esasperato arrivismo di qualcuno, i costi ricadranno sul Comune e quindi, purtroppo, sui cittadini. E non si tratta di cifre irrisorie: parliamo di 15.000/20.000 euro tra spese legali, IVA, cassa e oneri accessori. Come mai questi amanti della verità e salvatori della patria ora non pubblicano nulla? Dopo aver utilizzato tutti i mezzi possibili per diffamare il mio nome e sminuire tutto il grande lavoro fatto dall’amministrazione da me presieduta”.

“Finanziamento – conclude Di Carlo – ottenuto regolarmente per il bene comune. Quanto prima ci sarà il bando per l’assegnazione degli alloggi ultimati”.

redazione