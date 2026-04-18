EcoVisioni, proiezione e discussione di ‘Anime Galleggianti’ con Maria Gimenez Cavallo. Appuntamento all’Unibas il 21 aprile

18 Aprile 2026 nessun commento 220 Comunicati stampa, Dalla Basilicata, Eventi

L’Associazione Culturale Studentesca Unidea presenta: EcoVisioni – Proiezione e Discussione di Anime Galleggianti (2024) con Maria Gimenez Cavallo, Martedì 21 aprile 2026 dalle ore  15:30 – 18.30 presso l’Aula Disegno | Università degli Studi della Basilicata | Polo Umanistico del Francioso, via Nazario Sauro 85.

La giornata si presenta come un’iniziativa di cittadinanza attiva ed un evento pubblico ad ingresso libero in cui verrà presentato e discusso il film Anime galleggianti (Animafilms, 2024) di Maria Gimenez Cavallo, incentrato intorno ai riti ancestrali della Sardegna. Ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, il film propone un’affascinante lettura del mito e dell’etnografia fra documentario e mitologia classica, tra mito e realtà. Il film propone un approccio tematico e stilistico che ben si adatta alla riflessione e alla ricerca intorno al cinema in Basilicata, in particolare relativamente agli ultimi risultati nella ricerca ecocritica, e appare dunque quanto mai interessante per la comunità studentesca lucana.

Un appuntamento imperdibile per un’esperienza unica e coinvolgente:

  • programma: https://sites.google.com/view/associazioneunidea/eventi/eventi-2026/ecovisioni-anime-galleggianti-con-maria-gimenez-cavallo#h.slua3vybkgg
  • sito web del film: https://animafilms.net/anime-galleggianti/
  • press kit del film: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpathosdistribution.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F11%2FPresskit_ANIME-GALLEGGIANTI.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0HHyXmqGfeW7MTopOsXaGp
  • pagina web dell’evento: https://sites.google.com/view/associazioneunidea/eventi/eventi-2026/ecovisioni-anime-galleggianti-con-maria-gimenez-cavallo

L’evento è ideato e promosso da Unidea in collaborazione con Scuola della Montagna ETS, Memento – Centro Studi Mediterranei per il Medioevo e il Rinascimento (APS-ETS), Argomenta Podcast Studio, Collettivo Anomalie e Giornale Studentesco “Il Bassotto”, con il patrocinio del DIUSS – Dipartimento per l’Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata.

Sarà presente la regista. Ingresso libero all’evento pubblico, senza registrazione. Non perderti questa straordinaria occasione di apprendimento e sensibilizzazione sull’importanza della conservazione antropologica e ambientale. Ti aspettiamo!

PROGRAMMA:

  • Accoglienza e registrazione dei partecipanti;
  • Saluti Istituzionali | 15.30
  • Donato Verrastro –  Prorettore al Public Engagement e coordinatore del Master in Sceneggiatura per il cinema, il gaming e l’audiovisivo
  • Francesco Panarelli –  Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS)
  • Francesco Lerra – Scuola della Montagna APS ETS
  • Biagio Luca Guarnaccio – presidente Memento – Centro Studi Mediterranei per il Medioevo e il Rinascimento (APS-ETS)
  • Federico Bove – caporedattore del Giornalino Studentesco “Il Bassotto”

Presentazione dell’iniziativa | 16.00

  •  Camilla Cutolo – presidente dell’Associazione Unidea
  • Angela Pietrafesa – dottoranda di ricerca Unibas in Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea.
  • Proiezione del film (71’) | 16.15 – 18.00
  • Discussione e Q&A con la regista | 18.00
  • Manuela Gieri – professoressa emerita in Storia del Cinema, Unibas
  • Alessandro Romaniello – Collettivo Anomalie e dottore in Antropologia
  • Maria Gimenez Cavallo – regista del film.

La registrazione dell’evento sarà a cura di Argomenta Podcast Studio dell’Associazione Unidea  che curerà anche la realizzazione delle video interviste agli ospiti e relatori, presso la sede dell’Associazione Unidea che saranno disponibili in seguito all’evento su linktr.ee/argomentapodcaststudio

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Claudio Buono

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