Turismo, nasce “Borghi Ambassador”: la sfida della Rete Borghi Eccellenti Lucani per formare i nuovi professionisti del territorio

In collaborazione con SINTESI e nell’ambito del programma GOL, parte il corso gratuito per “Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale” rivolto ai disoccupati della Basilicata.

La qualità dell’offerta turistica non può prescindere dalla competenza di chi vive e opera sul territorio. Con questa visione, la Rete dei Borghi Eccellenti Lucani annuncia il lancio di “Borghi Ambassador – Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale”, un percorso formativo d’eccellenza nato per elevare gli standard dell’accoglienza nei borghi della Basilicata.

L’iniziativa nasce da un’analisi profonda del contesto locale e dalla consapevolezza che il futuro dei piccoli centri risiede nella capacità di fare rete tra pubblico e privato. In stretta sinergia con i professionisti di SINTESI (ente accreditato nel settore formativo regionale), il progetto si inserisce nel catalogo formativo della Regione Basilicata attraverso il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

“Costruire un percorso turistico integrato significa investire innanzitutto sul capitale umano”. “Non possiamo immaginare uno sviluppo di qualità senza figure professionali preparate. Con ‘Borghi Ambassador’ si offre un’opportunità concreta a chi ama la propria terra di diventare protagonista attivo del suo rilancio economico e turistico”, fa sapere il Coordinamento BEL.

Il corso, completamente gratuito, mira a formare figure capaci di narrare il territorio, gestire flussi turistici e creare esperienze integrate che valorizzino le peculiarità lucane. Il profilo del “Borghi Ambassador” è quello di un tecnico esperto che sappia agire come collante tra le risorse del borgo e le esigenze del mercato turistico moderno.

Il bando è aperto a tutti i disoccupati residenti in Basilicata che desiderano intraprendere un percorso professionale nel settore turistico, trasformando la passione per i propri luoghi in una competenza spendibile e certificata.