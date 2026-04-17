Serie A, Inter-Cagliari: i nerazzurri ospitano i sardi

La squadra di Pisacane fa visita a quella di Chivu allo Stadio San Siro di Milano la sera di venerdì 17 aprile, gara valida per la 33^ giornata di Serie A

Nel weekend scende in campo di nuovo tutta la Serie A. La 33^ giornata del calendario comincerà la sera di venerdì 17 aprile 2026 con due partite, una delle quali è proprio la gara tra Inter e Cagliari allo Stadio San Siro di Milano.

I sardi di mister Pisacane faranno quindi visita ai nerazzurri di mister Chivu a partire dalle ore 20.45. Logicamente, i padroni di casa primi in classifica sono i favoriti, ma gli ospiti vorranno vendere cara la pelle. Come si può vedere da questa piattaforma specializzata in scommesse sportive e gioco d’azzardo https://librabet.it.com/, tutti gli esperti prevedono un successo dell’Inter.

Serie A, Inter-Cagliari: come arrivano le due squadre

L’Inter sta piuttosto bene in questo periodo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Grazie alla grande vittoria in rimonta della scorsa domenica sera a Como per 3-4, i nerazzurri hanno ulteriormente aumentato il proprio vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Dopo 32 partite infatti, la squadra di Chivu conta ben 75 punti in vetta alla graduatoria, quindi a +9 sul Napoli secondo e a +12 sul Milan terzo. L’obiettivo scudetto è sempre più vicino per questa Inter.

Discorso logicamente molto diverso per il Cagliari, che invece sta lottando per ottenere la salvezza. La squadra di mister Pisacane viene dalla pesantissima vittoria davanti ai propri tifosi per 1-0 nello scontro diretto con la Cremonese, pertanto ora si trova a quota 33 punti e al 16^ posto in graduatoria. I sardi sono a -2 dalla Fiorentina ma a +6 proprio sulla Cremonese e soprattutto sul Lecce, fermo a quota 27 punti e al terzultimo posto in classifica. L’obiettivo del Cagliari è la permanenza nella massima serie italiana.

Serie A, Inter-Cagliari: precedenti e statistiche

Inter e Cagliari si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 101 volte: 53 vittorie dei nerazzurri, 32 pareggi e 16 successi dei sardi. Considerando però solo le partite disputate a San Siro, il bilancio è ancora più netto: 32 trionfi a 8 in favore dei padroni di casa, con 11 pareggi.

La gara d’andata giocatasi all’Unipol Domus di Cagliari nel settembre del 2025 è terminata 0-2. I nerazzurri vengono da 3 vittorie di fila e più in generale da 12 risultati utili consecutivi, di cui 10 successi e 2 pareggi. L’ultima vittoria dei sardi è stata il 2-1 arrivato nel marzo del 2019.