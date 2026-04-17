‘Fondamenti di Intelligenza Artificiale’, oltre 3250 iscritti al corso promosso dalla Regione Basilicata. Adesioni da tutta Italia

Si è concluso il webinar “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”. Le adesioni sono giunte da tutta Italia, con una forte prevalenza della Basilicata (85%), a conferma dell’interesse del territorio verso i temi dell’innovazione e della trasformazione digitale

Si è concluso il 14 aprile 2026 il corso webinar online “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, il percorso formativo promosso dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale della Regione Basilicata nell’ambito del programma Dritti al Punto Basilicata, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, che ha accompagnato migliaia di cittadini alla scoperta dell’IA, dei suoi meccanismi di funzionamento e delle sue applicazioni pratiche, con grande partecipazione e continuità.

Il corso ha registrato 3.250 iscritti provenienti da tutta Italia, con una forte prevalenza di partecipanti dalla Basilicata (85%), a conferma dell’interesse del territorio verso i temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. Il restante 15% degli iscritti è arrivato da fuori regione, segno di una proposta formativa capace di attrarre anche oltre i confini locali. “La partecipazione ai webinar è rimasta costante nel tempo, con circa 2040 utenti attivi – dichiara Michele Busciolano– dirigente generale Amministrazione Digitale, a indicare un coinvolgimento reale e duraturo da parte dei partecipanti. Molto alto il livello di soddisfazione registrato attraverso il questionario finale compilato dai partecipanti, in particolare modo per le valutazioni su esercitazioni pratiche, l’affiancamento personalizzato e i servizi di supporto forniti, che hanno consentito un lavoro individuale più mirato e approfondito. Questo percorso rappresenta un esempio concreto di come la Pubblica Amministrazione possa promuovere competenze digitali, senza perdere di vista l’inclusione e la responsabilità”.

“I numeri e, soprattutto, la qualità della partecipazione riflettono il bisogno reale di accompagnamento sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, afferma Santo Maggio, project manager del progetto Dritti al Punto. Questo corso ha dimostrato che è possibile fare alfabetizzazione digitale in modo serio, accessibile e pratico, aiutando le persone a non subire la tecnologia ma a governarla. È un risultato che ci incoraggia a investire ancora di più su questi temi”.

Il percorso formativo si è articolato in due moduli base dedicati alla comprensione del funzionamento degli strumenti di Intelligenza Artificiale, ai rischi e ai limiti di utilizzo, all’importanza di un approccio consapevole e responsabile e a numerosi esempi applicativi utili nella vita quotidiana e professionale. Quattro i moduli di approfondimento, dedicati alla scrittura assistita, allo studio e alla preparazione, alla creatività aumentata e alla creazione di cortometraggi.

Tra le novità più rilevanti introdotte, il Premio “Scrittura Assistita con l’IA”, con oltre 50 elaborati raccolti che verranno premiati il 28 aprile 2026, e il Premio “Cortometraggi con l’IA”, da poco avviato, la cui valutazione verrà conclusa entro il 1° giugno.

Il materiale didattico e le registrazioni degli incontri, il link al questionario finale di gradimento per la raccolta dei feedback finali sono presenti sulla pagina web dedicata. Fino al 30 aprile, per i partecipanti è ancora possibile registrarsi ai moduli mancanti per ottenere l’attestato di partecipazione.

Il percorso non si ferma qui: in fase di avvio il progetto formativo dedicato all’IA nelle scuole lucane, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, mentre a ottobre è prevista una nuova edizione del corso online “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”. La struttura sarà confermata, ma i moduli base verranno aggiornati per seguire l’evoluzione della tecnologia. Sono inoltre in valutazione nuovi temi di approfondimento – dalla musica alla programmazione, dalla produttività alle lingue straniere – anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dal questionario finale.

Accanto a questo corso, sono già in programma nuovi percorsi online dedicati alla Sanità Digitale e alla Sicurezza nella rete, con una crescente attenzione alle attività pratiche e agli affiancamenti individuali.

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