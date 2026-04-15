Sanità lucana, l’associazione Fand Tre Valli: “Nefrologia e Dialisi, grave carenza di personale. L’ASP intervenga presto”

“Come Associazione Diabetici Fand “Tre Valli” Noce-Mercure-Sarmento e Tribunale per i Diritti del Malato di Lauria, comunichiamo che abbiamo recentemente inviato una nota al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) per denunciare la grave carenza di personale (medico e infermieristico) nell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Lauria Maratea, venutasi a creare da tempo a seguito di trasferimenti e pensionamenti, ad oggi, non reintegrati”.

E’ questo quanto comunicato dall’associazione che denuncia quindi la grave carenza di personale per questi servizi così importanti.

“L’importante servizio sanitario pubblico assicurato ai cittadini dell’area da questa Unità richiede, per non metterne in crisi il normale funzionamento – fa sapere l’associazione – interventi urgenti da parte dell’ASP che reintegrino il personale mancante. Attendiamo, quindi, concrete assicurazioni e impegni da parte dei vertici dell’ASP che garantiscano e tranquillizzino tutti i cittadini/pazienti di poter continuare ad usufruire del servizio di Nefrologia e Dialisi in quest’area”.