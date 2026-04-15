Assalti ai bancomat nel Potentino, nuova esplosione nella notte. A Tolve la ‘banda della marmotta’ colpisce

E’ un vero e proprio assedio quello delle bande organizzate agli assalti ai bancomat, che continuano a colpire nel Potentino. L’ultimo episodio in ordine di tempo questa notte (tra il 14 e 15 aprile), nel centro di Tolve. I malviventi, con la solita tecnica della ‘marmotta’ hanno fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge, la cui filiale tolvese è situata in Corso Umberto I.

I ladri sono riusciti ad ‘espellere’ il bancomat e a portare via parte dei soldi, per poi darsi alla fuga poco prima dell’arrivo dei Carabinieri. Durante la fuga hanno perso anche alcuni soldi e parte delle attrezzature utilizzate.

I militari dell’Arma della Compagnia di Acerenza avrebbero recuperato qualche migliaio di euro e attrezzature, avviando immediatamente accertamenti e indagini. Un colpo che arriva a distanza di pochi giorni dal tentativo fatto a Lavello.

Claudio Buono