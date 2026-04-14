Tito Scalo, il Polo Acquisti Lucania compie 15 anni. Il 18 aprile ospiti Taylor Mega e il comico Alberto Farina

14 Aprile 2026 nessun commento 214 Dalla Basilicata

Il Polo Acquisti Lucania di Tito Scalo compie 15 anni e ha programmato i festeggiamenti per sabato 18 aprile. “Spegni le candeline insieme a noi! Il Polo Acquisti Lucania compie 15 anni e abbiamo deciso di festeggiare in grande stile con un evento imperdibile. Ti aspettiamo per un pomeriggio di risate, bellezza e… tanta dolcezza!”, fa sapere la direzione sui social.

Ci saranno due ospiti d’eccezione: la modella, personaggio televisivo ed influencer Taylor Mega e il travolgente comico Alberto Farina. E non mancherà una super torta: 100 kg di bontà da condividere con tutti. La degustazione è totalmente gratuita.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile a partire dalle ore 16:30.

redazione

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Claudio Buono

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