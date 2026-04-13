Vandali in azione sul Monte Li Foj a Picerno. Distrutte porte e finestre della chiesetta e della sede di un’associazione

“Un atto ignobile e codardo”. Così l’associazione Amici di Monte Li Foj, che si occupa di tutela ambientale e valorizzazione del territorio, ha etichettato quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, quando ignoti hanno distrutto porte e finestre della sede associativa e della piccola chiesa situata sul Monte Li Foj. “Vandalizza e distrutta con gravi danni”, fa sapere l’associazione. Un atto ignobile anche tenendo conto del luogo di culto. Le vetrate sarebbero state distrutte con delle pietre che fortunatamente non hanno danneggiato le statue e i quadri presenti all’interno della Chiesa.

“Già da oggi – ha fatto sapere Antonio Genovese, presidente dell’associazione – lavoreremo per sistemare i danni. La nostra opera continua ancora con più impegno di prima e nulla ci intimorisce“.

Claudio Buono