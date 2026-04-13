Potentino, esplode petardo dopo un gol. Ricoverato in ospedale giovane calciatore durante la partita a Villa d’Agri

Brutto episodio che nulla ha a che vedere con lo sport, quanto accaduto ieri mattina a Villa d’Agri, durante la partita tra Progress Villa d’Agri e Viggiano, campionato Under 15 Provinciali allo stadio ‘Sanchirico’.

Un petardo è esploso – da quanto raccontato – non distante dalla tribuna che ospitava circa 200 persone e tanti bambini, e non distante dal terreno di gioco. Un giovane calciatore si è accasciato in campo per poi essere immediatamente trasferito in Ospedale a Villa d’Agri, dove è rimasto diverse ore sotto osservazione. Sì tratta di un ragazzo 15enne di Tramutola, che dovrà restare ricoverato per 24 ore.

I tre punti per una delle due squadre avrebbero significato la vittoria del campionato per Progress o Viggiano. Il risultato era fissato sul 3-1 per il Viggiano. La Progress ha immediatamente però deciso di non continuare la gara, e quindi di abbandonare il campo, in segno di profondo turbamento e totale solidarietà verso il proprio calciatore che ha subito il colpo ed è stato poi trasferito in ospedale, prima di ricevere le prime cure sul posto da una infermiera che si trovava allo stadio.

“Chiediamo scusa ai ragazzi per il cattivo esempio di un soggetto. Questo nulla ha a che vedere con lo sport”, ha commentato la società Progress Villa d’Agri, nel sottolineare la vicinanza e auguri di pronta ripresa al giovane più di tutti colpito dal petardo.

Il petardo è esploso quando il Viggiano ha siglato la terza rete. Stando a quanto trapelato, i Carabinieri avrebbero individuato l’autore del gesto. Si tratterebbe di un uomo non di Villa d’Agri ma comunque di un paese del circondario.

Claudio Buono