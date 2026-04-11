Potenza, educatrici accusate di maltrattamenti sui bambini. La Cassazione annulla gli arresti domiciliari

Niente arresti per le tre maestre accusate, da ottobre dello scorso anno, di aver maltrattato con schiaffi, scossoni e insulti i bambini di un asilo situato a Potenza (QUI L’ARTICOLO DEL 7.10.2025). A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Leo Chiriaco (che difende una delle tre maestre) dopo che la Corte di Appello di Potenza aveva accolto l’istanza del Pubblico Ministero che chiedeva i domiciliari per le tre maestre.

La Corte di Cassazione, nella serata di ieri, ha accolto quindi il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza del Riesame del Tribunale di Potenza.

La vicenda, lo ricordiamo – che fece molto scalpore – prese il via a seguito di una denuncia di maltrattamenti presentata ai Carabinieri, che avviarono le indagini con accertamenti all’interno della struttura che all’epoca dei fatti era frequentata da 36 bambini fino a 3 anni.

Per le tre maestre resta al momento la sospensione dall’esercizio per un anno con provvedimento del gip del tribunale di Potenza, eseguito lo scorso ottobre dai Carabinieri.

Le tre dovranno poi difendersi in attesa di un eventuale rinvio a giudizio o meno.

Claudio Buono