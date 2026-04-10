Suoni e Segni: “Note da Oscar”, gran finale sinfonico dedicato al cinema il 12 aprile al Cecilia di Tito

Suoni e Segni: “Note da Oscar”, gran finale sinfonico dedicato al cinema. Il 12 aprile (ore 19) al Cecilia di Tito, viaggio musicale tra le colonne sonore che hanno segnato un secolo di emozioni

Prosegue il percorso della rassegna Suoni e Segni 2025, promossa dall’Accademia Musicale Lucana presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ), che dopo gli appuntamenti con Neri per Caso, Sidùn, Rhodan e Immensamente Dalla si prepara al suo epilogo in grande stile.

Domenica 12 aprile, alle ore 19, il palco del Cecilia ospiterà Note da Oscar, il programma sinfonico che ripercorre alcune delle pagine più iconiche della storia del cinema internazionale. A proporlo sarà l’Orchestra Filarmonica Experia, stimato organismo giovanile nato nel 2021 e impegnato nella valorizzazione di una visione sinfonica capace di attraversare repertori diversi, dal classico all’operistico fino a partiture meno note reinterpretate in chiave contemporanea.

Il concerto condurrà il pubblico in un viaggio immaginario tra pellicole che hanno segnato l’immaginario collettivo: E.T., Jurassic Park, Mamma ho perso l’aereo, Pirati dei Caraibi e molti altri titoli rivivranno grazie alla potenza evocativa dell’orchestra. Tra gli autori in programma figurano Hans Zimmer, John Williams, Howard Shore ed Ennio Morricone, protagonisti assoluti della musica per film. Un appuntamento che unisce spettacolo, memoria e suggestione, trasformando il linguaggio sinfonico in un ponte tra generazioni e visioni artistiche.

La rassegna

Con Note da Oscar, Suoni e Segni 2025 giunge al suo ultimo capitolo, dopo mesi di programmazione che hanno trasformato il Centro Cecilia in un laboratorio di linguaggi e creatività contemporanea. Direttore artistico è il Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.

Biglietti su Ticketone.it. – Info su acml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.