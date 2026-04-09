Gravissimo incidente nel Potentino. Due morti sulla SS 655

È gravissimo il bilancio di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio nel Potentino, sulla SS 655 nel territorio di Genzano di Lucania.

Due le persone che sono decedute a seguito di un terribile impatto tra una Punto Evo e un autobus di linea. Ferito in modo lieve l’autista dell’autobus. A quanto pare si tratterebbe di uno scontro frontale e a perdere la vita sono state le due persone a bordo dell’automobile. Le vittime sono padre e figlio di 59 e 27 anni, entrambi di Massafra, città pugliese in provincia di Taranto.

Sul posto i Carabinieri, i sanitari del 118 Basilicata Soccorso con eliambulanza e ambulanza e i Vigili del Fuoco. Presente anche l’Anas, che ha comunicato la chiusura dell’arteria in corrispondenza del km 103,700 della strada denominata Bradanica, in entrambe le direzioni di marcia.

Claudio Buono