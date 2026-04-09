Eccellenze lucane, Amaro Divino e Sertus liQuoreLucano ottengono i riconoscimenti Ampolla d’Oro e le 4 Stelle Selected

Sertus – liQuoreLucano è un liquore che ha come ingrediente principale il peperone di Senise IGP, ma dietro c’è una ricetta segreta, pensata dall’azienda che lo produce si affida al liquorificio Lottino Spirits di Potenza, utilizzando ingredienti della migliore qualità, a partire dall’alcool di frumento ed i peperoni di Senise esclusivamente di origine IGP.

La notizia importante è che la guida “Spirito Autoctono” ha assegnato l’Ampolla d’Oro all’Amaro Divino e le 4 stelle a Sertus liQuore Lucano. Il liquore, autorizzato dal Consorzio di tutela IGP, è venduto in una bottiglia da 70 cl e la percentuale alcolica è del 30%: può essere servito a temperatura ambiente o al massimo fresco, ma non gelato, si andrebbero ad appiattire le caratteristiche organolettiche.

Perché l’azienda ha scelto questo nome?

Sertus deriva dal latino e vuol dire intrecciato, lo stesso verbo dal quale i contadini presero ispirazione per le note “nzerte”, le tipiche collane nelle quali i peperoni vengono intrecciati e poi appesi ai balconi attendendo la loro completa essiccazione.

Poi c’è Amaro Divino, che è un amaro dalle sicure proprietà digestive anch’esso dedicato alla nostra terra di Basilicata, infatti gli è stato attribuito il nome Divino in quanto è stato realizzato con la Malvasia a bacca bianca, vitigno autoctono della nostra regione. E’ un amaro le cui note degustative partono, appunto, dal vino fresco, per poi passare, immediatamente dopo, alle radici e gli agrumi, tra cui spicca la genziana, l’arancio dolce, il bergamotto e le foglie di olivo. La sensazione amaricante viene piacevolmente accompagnata dalla freschezza del finocchietto selvatico.

Importanti riconoscimenti quindi per i due prodotti lucani: Amaro DiVino ha vinto il premio più prestigioso, l’Ampolla d’Oro della guida Spirito Autoctono 2026 per la Basilicata ed è stato premiato assieme ai migliori produttori di distillati italiani. Sertus ha vinto le 4 stelle selected il secondo premio della stessa guida.