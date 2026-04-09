Crolla il tetto di un’abitazione. Illeso un uomo a Tito

E’ rimasto illeso l’uomo che nella giornata di ieri era nella sua abitazione del centro storico di Tito, quando all’improvviso è crollato il soffitto. Non ha avuto alcuna conseguenza l’uomo di circa 60 anni si trovava all’interno dell’abitazione titese, situata nell’area di via Zarrillo.

Si tratta di una abitazione di vecchia costruzione. L’edificio è stato dichiarato inagibile. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale del Comune di Tito.

L’uomo è stato prontamente aiutato e sostenuto dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune. Attualmente gli è stato garantito un tetto grazie all’ospitalità presso la residenza ‘Il Paradiso’ di Brienza, dove è stato accolto dal responsabile Giuseppe Luongo.

Claudio Buono