In Basilicata l’acqua manca quando serve e si perde quando arriva. Il M5S: “Il fallimento è tutto nella non programmazione”

C’è un’immagine che racconta meglio di qualunque slogan il fallimento della gestione idrica in Basilicata: l’anno scorso guardavamo il cielo aspettando la pioggia, oggi guardiamo l’acqua scorrere via senza riuscire a trattenerla.

È dentro questo cortocircuito che si consuma tutta l’amarezza denunciata dal Coordinamento Agricoltori della Basilicata, ed è dentro questo stesso paradosso che si misura l’assenza di una vera programmazione politica. Per mesi ci è stato detto che la crisi era eccezionale, che la siccità imponeva misure straordinarie, che bisognava correre, decidere, intervenire. Intanto però gli agricoltori facevano i conti con i campi in sofferenza, con le colture compromesse, con i bilanci messi in ginocchio. E la politica, ancora una volta, si è rifugiata nel rito dei tavoli, delle riunioni, degli annunci.

Oggi la scena è cambiata, ma il copione no. Le piogge sono arrivate (e per fortuna!), gli invasi sono risaliti rapidamente e alcuni bacini hanno recuperato quote importanti rispetto ai mesi più duri della siccità. Eppure questa abbondanza non coincide affatto con una reale sicurezza idrica, perché i limiti tecnici degli invasi, i lavori in corso e soprattutto una rete che disperde oltre il 62% della risorsa continuano a trasformare l’acqua disponibile in acqua sprecata.

È questo il punto politico che non può più essere aggirato: in Basilicata il problema non è soltanto quanta acqua abbiamo, ma quanta ne riusciamo davvero a conservare, distribuire e portare a destinazione. Se oltre la metà si perde lungo il sistema, se le reti sono vecchie e frammentate, se perfino con gli invasi più pieni si continua a parlare di criticità per l’estate, allora vuol dire che il tema non è l’emergenza, ma la mancata manutenzione e la mancata programmazione. L’abbondanza, da sola, non basta, se il sistema resta un colabrodo.

Per questo continuiamo a chiederci, e a chiedere al governo regionale, che cosa sia stato fatto davvero in questi mesi. Non nei convegni, non nelle slide, non nei comunicati celebrativi, ma nei cantieri, nelle opere, nell’adeguamento degli invasi, nella sostituzione delle condotte, nel rafforzamento delle reti di distribuzione. Perché la verità è che non basta dire che ci sono finanziamenti, non basta annunciare interventi, non basta evocare piani futuri. Gli agricoltori lucani, le cittadine, i cittadini, le imprese hanno bisogno di vedere risultati.

Dall’assessore Pepe e dall’assessore Cicala ci aspettiamo esattamente questo: meno annunci di finanziamento e più fatti. Meno conferenze stampa sulle risorse stanziate e più trasparenza su lavori avviati, cronoprogrammi rispettati, opere concluse e dispersioni ridotte. Perché dopo quello che è accaduto l’anno scorso, nessuno può più permettersi di presentare come risposta l’ennesimo elenco di intenzioni.

C’è poi un altro elemento che rende questa situazione ancora più grave: mentre cambia il quadro gestionale, con il passaggio (non condiviso) da EIPLI ad Acque del Sud, resta immutata la domanda fondamentale che arriva dai territori, dal mondo agricolo e dai consumatori: chi sta garantendo che questa fase di transizione non si trasformi nell’ennesimo alibi per rinviare tutto? Perché la Basilicata non ha bisogno di nuovi scaricabarile istituzionali. Ha bisogno di una governance capace di trasformare l’acqua disponibile in sicurezza reale per l’estate, per l’agricoltura, per i cittadini e per le attività produttive.

Noi riteniamo inaccettabile che gli agricoltori lucani continuino a vivere sospesi tra due estremi ugualmente insostenibili: la siccità quando non piove e lo spreco quando piove. Non si può solo chiedere pazienza a chi lavora la terra, produce reddito e presidia il territorio, bisogna dare qualche risposta.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata)