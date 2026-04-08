Il wrestling torna nel Potentino con la Premium Cup. Appuntamento ad Avigliano il 12 aprile

La Premium Championship Wrestling, associazione lucana di wrestling, annuncia ufficialmente la terza edizione della Premium Cup, in programma domenica 12 aprile presso il Palazzetto Polifunzionale di Avigliano. L’evento avrà inizio alle ore 18:30, con apertura dei cancelli alle ore 18:00, e rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportivo-spettacolare organizzata dalla federazione. Il programma della serata prevede il tradizionale torneo a eliminazione diretta con otto partecipanti, al termine del quale il vincitore conquisterà la prestigiosa Premium Cup, trofeo simbolo della manifestazione.

La principale novità dell’edizione di quest’anno riguarda il campionato mondiale PCW, che sarà messo in palio in ogni incontro disputato dal campione in carica all’interno del torneo. Una formula inedita rispetto alle precedenti edizioni del 2024 e del 2025, che potrà portare fino a tre incontri validi per il titolo mondiale: quarti di finale, semifinale e finale. Particolare attenzione sarà rivolta all’attuale campione mondiale Adriano, atleta proveniente da Roma con importanti esperienze internazionali, maturate soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Già annunciati sei degli sfidanti che completeranno il tabellone: Flowey Queen, Omar Prince, Denzel Mack, Sebastian De Witt, Tony Maisano e Flavio Augusto. Resta ancora da ufficializzare l’ottavo partecipante, il cui nome sarà svelato a sorpresa nel corso della serata.

La Premium Championship Wrestling conferma così la volontà di offrire al territorio un evento capace di coniugare sport, spettacolo e intrattenimento per famiglie, rivolgendosi in particolare ai più giovani e agli appassionati del wrestling.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 12 aprile ad Avigliano, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.