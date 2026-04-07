Ultraleggero diretto nel Potentino si schianta su una spiaggia in Calabria. Illesi i due occupanti

Una tragedia sfiorata, un miracolo vero e proprio. Un velivolo, un ultraleggero che era diretto nel Potentino e doveva atterrare sull’aviosuperficie di Grumento Nova in Val d’Agri, nella mattinata di ieri è precipitato in Calabria. Lo schianto sulla spiaggia di Grisolia Lidoi, in provincia di Cosenza. A bordo dell’ultraleggero c’erano due persone, rimaste illese.

Da quanto si è appreso, si tratta di un velivolo biposto modello “P92 Tecnam” ultraleggero a tre assi, ala alta. Era partita poco prima dalla Sicilia, da Siracusa, e doveva raggiungere la Basilicata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Scalea, i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118. Avviate le indagini per per stabilire le cause di quanto accaduto.

Claudio Buono