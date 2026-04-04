Ladri messi in fuga a Tito Scalo. La fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata

Torna la preoccupazione dei furti nel Potentino a poche ore dalla Pasqua. Un tentativo di furto è stato registrato nella serata di ieri a Tito Scalo, in un condominio di piazza Nassirya. Almeno quattro persone hanno tentato di fare irruzione in un appartamento.

Il fatto è stato registrato poco dopo le ore 20:30. I ladri sono arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, pare si tratti di un Mercedes. Una volta arrivati nei pressi della piazza, almeno in tre sono scesi dall’auto e si sono diretti verso la palazzina dove all’interno c’erano numerose famiglie. Quando hanno tentato di entrare in un appartamento, sono stati scoperti dal proprietario e precipitosamente si sono dati alla fuga.

Nel piazzale antistante la palazzina c’era l’auto ad attenderli, con un quarto componente del gruppo.

Immediatamente i malviventi si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso e procederanno anche alla visione di eventuali telecamere presenti nell’area per provare a individuare la banda.

Il condominio già alcuni mesi fa è stato colpito dai ladri che riuscirono a scardinare anche la cassaforte in un appartamento.

Claudio Buono