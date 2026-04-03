Arriva in Basilicata la campagna ‘NonScuoterlo!’. L’11 e 12 aprile prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso

L’11 e il 12 aprile sull’intero territorio Nazionale si terranno le Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Anche in Basilicata ci saranno le giornate Nazionali di prevenzione della Shaken Baby Syndrome grazie alle Pubbliche Assistenze Anpas.

Terre des Hommes e SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) con SIP, ANPAS, FIMP e la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile saranno presenti in oltre 150 città italiane per informare i cittadini sui pericoli della sindrome del Bambino Scosso e su come prevenirla.

La Shaken Baby Syndrome o Sindrome del Bambino Scosso è una grave forma di trauma cerebrale che deriva dallo scuotimento violento di un neonato, spesso come reazione al suo pianto inconsolabile.

Una forma di maltrattamento infantile gravissima ma spesso inconsapevole e che può essere evitata. In 1 caso su 4 porta alla morte e in chi sopravvive, provoca danni allo sviluppo fisico, cognitivo, comportamentale, irreparabili. Ma la Sindrome del Bambino Scosso si può prevenire ed evitare!

Spesso è dovuta alla mancanza di informazioni e all’incapacità del caregiver di gestire una situazione di stress e frustrazione. Di qui l’importanza di una campagna come NONSCUOTERLO!

In Basilicata l’ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze , in occasione delle Giornate Nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso ha organizzato degli infopoint e degli eventi di sensibilizzazione .

Le Pubbliche Assistenze Anpas vi aspettano a:

Palazzo San Gervasio l’ 11 aprile 2026 dalle ore 17:00 alle ore 20: 00 presso il Piazzale Vincenzo D’Errico

Latronico l’11 aprile 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Piazza Umberto 1°

Marconia l’11 aprile 2026 dalle ore 17:00 alle ore 22:00 in Piazza Elettra

Picerno il 12 aprile 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Piazza Plebiscito

Pisticci il 12 aprile 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in piazza Umberto I

Venosa il 12 aprile 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Via Tangorra Venosa

Durante le Giornate Nazionali saranno distribuiti materiali , fornite informazioni e sarà possibile assistere e partecipare ad attività dimostrative con simulatori per spiegare come prevenire lo scuotimento e quali danni essa provoca

Per maggiori info: