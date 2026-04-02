Raccordo Sicignano-Potenza, sul Ponte di Picerno limitazioni al traffico dal 9 aprile per lavori

Istituito il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 26 tonnellate su entrambe le carreggiate, ad eccezione degli autobus di linea, nel tratto compreso tra gli svincoli di Picerno e di Tito/Brienza. Attività e deviazioni condivise durante il Comitato Operativo per la Viabilità (COV) tenutosi oggi presso la Prefettura di Potenza

A partire dalle ore 7.00 di giovedì 9 aprile, a seguito del periodo pasquale, lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” si renderà necessaria l’attivazione di una limitazione al transito per i mezzi pesanti aventi massa superiore alle 26 tonnellate (ad eccezione degli autobus di linea) nel tratto compreso tra gli svincoli di Picerno (km 31,000) e di Tito/Brienza (km 37,500) su entrambe le carreggiate, in corrispondenza del viadotto ‘Fiumara di Tito’.

I dettagli sono stati condivisi quest’oggi da Anas durante il Comitato Operativo per la Viabilità (COV) tenutosi presso la Prefettura di Potenza, alla presenza di Enti, Istituzioni e Forze dell’Ordine interessate.

La limitazione – che sarà in vigore fino alla fine del mese di agosto – si rende necessaria in relazione all’esecuzione di lavori strutturali sul viadotto, situato in prossimità dello svincolo di Picerno.

Al completamento degli interventi previsti, che l’impresa eseguirà con doppi turni di lavoro allo scopo di dare massimo impulso alle attività, sarà ripristinato il transito ai mezzi pesanti di massa superiore alle 26 tonnellate.

Per garantire la continuità della circolazione di tali mezzi pesanti sono stati individuati i seguenti percorsi che saranno indicati in loco con specifica segnaletica e mediante Pannelli a Messaggio Variabile anche sulla limitrofa Autostrada A2 “del Mediterraneo”:

in direzione di Potenza, percorreranno l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” con uscita allo svincolo di Polla e prosieguo lungo la SS19Ter “Dorsale Aulettese”, la SP442 “Isca-Pantanelle” e la SS95VAR “Tito/Brienza”, con rientro sul RA5 “Sicignano-Potenza” in corrispondenza dello svincolo di Tito o con uscita allo svincolo di Atena Lucana e prosieguo lungo la SS598 “di Fondo Valle d’Agri”, la SS95VAR “Tito/Brienza”, con rientro sul RA5 “Sicignano-Potenza” sempre in corrispondenza dello svincolo di Tito;

in direzione di Sicignano, verranno deviati in corrispondenza dello svincolo di Tito/Brienza (km 37,500) e indirizzati lungo la SS95VAR per poi rientrare sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, o di Polla secondo i percorsi in precedenza indicati.

I mezzi di massa superiore alle 26 tonnellate diretti verso le località interne servite dagli svincoli di Tito/Brienza e di Picerno del RA5 “Sicignano-Potenza” potranno utilizzare la viabilità locale.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.