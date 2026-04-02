Potentino, omesso versamento di ritenute e Iva. La Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro

2 Aprile 2026 nessun commento 1692 Dalla Basilicata

Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria di Lagonegro, unitamente al personale della Compagnia Guardia di Finanza di Lauria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di €.

L’operazione – fa sapere il Procuratore della Repubblica facente funzioni di Lagonegro, Gianluca Grippo – si inserisce nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Lagonegrese relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate e di IVA), riferite alle annualità d’imposta dal 2019 al 2022.

Il provvedimento, emesso idal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro, scaturisce da una complessa attività investigativa condotta attraverso analisi documentale e contabile nonché incrocio dei dati mediante le banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza. Le indagini hanno permesso di ricostruire il mancato versamento di imposte e ritenute da parte di una società con sede operativa nel comprensorio dell’area del Lagonegrese e del Lauriota.

Nel corso delle operazioni, sono state sottoposte a vincolo cautelare quote societarie, disponibilità liquide su conti correnti e un immobile sito nel Comune di Lagonegro. Nel rispetto della vigente normativa in tema di comunicazione istituzionale, si evidenzia che il provvedimento cautelare eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari è basato su addebiti che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio.

La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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Claudio Buono

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