Rapina a mano armata a Potenza, arrestati i due presunti autori. Sono minorenni

Sono stati arrestati i due presunti autori della rapina a mano armata messa a segno ieri a Potenza, in Vico Fratelli Bandiera, in un vicoletto della centralissima via
Si tratta di due giovani potentini, minorenni, che avrebbero agito in una attività che si occupa della vendita di accessori per cellulari gestita da una coppia straniera. Avrebbero portato via un magro bottino.
Immediata l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Potenza che sono subito riusciti a bloccare i due. Sarebbe stata anche recuperata una pistola, probabilmente una scacciacani.
Per i due disposto l’arresto. Sì è in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Potenza.
Claudio Buono