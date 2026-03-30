Serie A, Sassuolo-Cagliari: i neroverdi ospitano i sardi

La squadra di Pisacane farà visita a quella di Grosso al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel pomeriggio di sabato 4 aprile, gara valida per la 31^ giornata di Serie A

Si avvicina la domenica di Pasqua, ma la Serie A non si ferma. Per l’occasione la 31^ giornata del massimo campionato italiano comincerà nel pomeriggio di sabato 4 aprile 2026. La prima gara in programma come anticipo di giornata è la sfida tra Sassuolo e Cagliari, che si affronteranno a partire dalle ore 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I sardi di Pisacane faranno dunque visita ai neroverdi di Grosso per una sfida che, sorprendentemente, si avvicina molto ad uno scontro diretto non per la zona retrocessione ma per la metà della classifica. Vuoi conoscere più nel dettaglio il mondo delle scommesse sportive e del gioco d’azzardo? Allora clicca qui per saperne di più.

Serie A, Sassuolo-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo sta facendo una stagione estremamente positiva. Nonostante si tratti di una squadra neopromossa, i ragazzi di Grosso hanno sorpreso tutti fin qui per prestazioni e risultati. Con l’ultimo pareggio a Torino contro la Juventus, i neroverdi raggiungono quota 39 punti e 10^ posto in classifica a pari merito con l’Udinese, solo a -3 dal Bologna nono ma a +5 sul Parma 12^. La salvezza è ampiamente raggiunta ormai e l’obiettivo del Sassuolo non resta che tentare addirittura di chiudere nella colonna di sinistra della classifica.

Discorso leggermente diverso per il Cagliari, che però in questo girone di ritorno sta facendo buone cose. Nonostante la sconfitta di una settimana fa in casa contro il Napoli per 0-1, i sardi sono ben sopra alla zona retrocessione. Per il momento infatti i rossoblu contano 30 punti in classifica e si trovano al 15^ posto, a +1 sulla Fiorentina e a -3 da Torino e Genoa. Il Cagliari conta 3 lunghezze di vantaggio sulla zona rossa, dove al momento c’è il Lecce al terzultimo posto: l’obiettivo è chiaramente la permanenza nella massima serie italiana.

Serie A, Sassuolo-Cagliari: precedenti e statistiche

Sassuolo e Cagliari si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 21 volte: 5 vittorie dei neroverdi, 10 pareggi e 6 successi dei sardi. Considerando però solo le partite disputate a Reggio Emilia, il bilancio si ribalta: 3 trionfi a 2 in favore dei padroni di casa, con 6 pareggi.

La gara d’andata disputatasi all’Unipol Domus di Cagliari nell’ottobre del 2025 è terminata 1-2 per il Sassuolo. L’ultima vittoria del Cagliari è invece lo 0-2 arrivato nel maggio del 2024. Prima di allora altre due vittorie di fila dei sardi. Per ritrovare un successo dei neroverdi davanti ai propri tifosi bisogna tornare all’1-0 ottenuto nel gennaio del 2022, gara però valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.