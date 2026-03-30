Primo laureato in Organetto in Basilicata: il traguardo di Salvatore Pace

Il percorso accademico di Salvatore Pace segna un momento significativo per la Basilicata e per il panorama delle musiche di tradizione orale. Il musicista lucano ha conseguito la Laurea Magistrale in Musiche Tradizionali – indirizzo Fisarmonica Diatonica (Organetto) presso il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, ottenendo 110 e lode.

Un primato regionale

Pace è il primo laureato in Basilicata in un percorso accademico dedicato specificamente all’organetto, strumento profondamente radicato nella cultura popolare lucana. Il suo risultato contribuisce a rafforzare il riconoscimento istituzionale delle musiche tradizionali, oggi sempre più presenti nei conservatori italiani.

Un percorso costruito sull’eccellenza

Il traguardo della magistrale si aggiunge alla Laurea Triennale, anch’essa conseguita con il massimo dei voti. Il suo profilo si distingue per rigore, continuità e un’intensa attività di ricerca sul campo, che lo ha portato a documentare repertori popolari lucani e a studiare le pratiche musicali delle comunità locali.

Una tesi dedicata alla tradizione lucana

La sua ricerca accademica culmina nella tesi dal titolo “L’Organetto in Lucania”, un lavoro che approfondisce storia, repertori, contesti sociali e trasformazioni contemporanee dello strumento all’interno della regione. Il progetto unisce analisi musicologica, testimonianze raccolte sul territorio e riflessioni sull’evoluzione dell’organetto nella cultura popolare lucana.

Una prova finale arricchita da un concerto dal vivo. Oltre alla discussione della tesi, Pace ha presentato un concerto di circa 30 minuti, parte integrante della prova finale. L’esibizione ha incluso:

brani popolari lucani raccolti durante la sua ricerca sul campo;

rielaborazioni personali di materiali tradizionali;

composizioni originali scritte per organetto a 18 bassi, che mettono in evidenza le potenzialità tecniche ed espressive dello strumento.

Questa performance ha mostrato la capacità di trasformare la ricerca etnomusicologica in un linguaggio musicale vivo, attuale e artisticamente maturo.

Un riferimento per le nuove generazioni

Il risultato ottenuto da Salvatore Pace rappresenta un esempio per i giovani musicisti che desiderano trasformare la passione per la tradizione in un percorso di studio e professione. La sua esperienza dimostra che anche gli strumenti popolari possono trovare spazio nei conservatori e diventare protagonisti di un rinnovato interesse culturale.