Potenza, rapina a mano armata nel centro storico

Momenti di terrore si sono vissuti oggi nel tardo pomeriggio a Potenza, dove si è consumata una rapina a mano armata nel centro storico. Il grave fatto si è verificato in un negozio situato in Vico Fratelli Bandiera, a pochi metri dalla centralissima Piazza Mario Pagano.

Stando alla prima ricostruzione, un uomo sarebbe entrato nell’attività commerciale con il volto travisato e armato di pistola, chiedendo l’incasso alla proprietaria. La donna, che al momento si trovava sola, spaventata, ha subito consegnato il denaro.

Stando a quanto detto da alcuni testimoni, ad attendere all’esterno c’era anche un complice. I due si sarebbero poi dileguati tra i vicoletti.

Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Potenza che hanno avviato tutte le attività e fatto diversi posti di controllo per provare a bloccare i due.

Claudio Buono