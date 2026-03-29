Mercato dei mutui: in Basilicata a marzo tassi d’interesse in calo. TAN medio del fisso al 3,26%, variabile al 2,57%. Mutui Green più convenienti: la media del fisso scende al 2,97%, mentre il variabile si attesta al 2,40%

Dopo alcuni mesi di rialzi per quanto riguarda il tasso fisso e di stabilità per il variabile, a marzo il TAN medio dei mutui torna a scendere. Nonostante l’instabilità geopolitica delle ultime settimane, causata dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, per il momento il mercato dei mutui in Italia non ha subito particolari scossoni, con i tassi che si attestano in discesa rispetto al mese di febbraio. Considerando sia i finanziamenti standard che i mutui green, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it a marzo il TAN medio del tasso fisso scende dal 3,42% del mese scorso al 3,26%, mentre il tasso variabile passa dal 2,64% al 2,57%.

Nel dettaglio, i finanziamenti standard a 20 e 30 anni a tasso fisso hanno un tasso di interesse medio del 3,40%, mentre la media dei mutui green – ovvero quei finanziamenti finalizzati all’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica, oppure alla ristrutturazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso – scende sotto il 3%, attestandosi al 2,97%. Guardando al tasso variabile, le soluzioni standard a marzo hanno un TAN medio del 2,65%, mentre quelle “verdi” scendono al 2,40%.

Scegliere un mutuo green oggi garantisce dunque un notevole risparmio su pagamento mensile e sui costi totali del finanziamento, sia che si opti per il fisso che per il variabile. Infatti, su un mutuo a 20 anni da 180.000 € a tasso fisso la rata media è pari a 996 € per l’opzione green, 39 € in meno rispetto alle opzioni “standard”, che si fermano a 1.035 €. Sull’intera durata del finanziamento, questa differenza si traduce in un risparmio di quasi 9.400 € di interessi in favore dei mutui green. Per quanto riguarda il tasso variabile, invece, la differenza sulla rata mensile è pari a 22 € in favore dell’opzione “verde” (945 € contro 967 € in media), per un risparmio sui 20 anni di finanziamento di quasi 5.300 €.

“I mutui green rappresentano un’opportunità per molti consumatori di ottenere condizioni di finanziamento molto competitive, dal momento che per queste soluzioni gli istituti di credito che offrono tassi di interesse mediamente più bassi fino a 30-40 punti base rispetto alle opzioni tradizionali ” – spiega Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Product di MutuiOnline.it – “Secondo le rilevazioni del 25 marzo effettuate sul portale di MutuiOnline.it, la miglior offerta di mutuo green a tasso fisso ha un TAN del 2,59%: considerando un mutuo ventennale da 180.000 € la rata è pari a 962 €, ovvero 73 € in meno rispetto alla media delle soluzioni standard presenti sul mercato, per un risparmio complessivo di oltre 17.500 € sull’intera durata del mutuo. Guardando al tasso variabile, inoltre, la miglior offerta green ha un TAN inferiore al 2% – pari all’1,94% – per una rata mensile di 905 €, 62 € più leggera rispetto alla media dei mutui standard. In questo caso il risparmio totale scegliendo un mutuo “verde” sfiora i 14.800 €.”

Nel 2026 in Basilicata per i mutui green si richiedono importi quasi 20.000 € maggiori rispetto a quelli standard. Valore medio degli immobili green a 203.000 €

Rispetto ai finanziamenti standard, i mutui green in Basilicata si differenziano sotto diversi aspetti. In primo luogo, dal momento che gli immobili ad alta efficienza energetica presentano prezzi di vendita più elevati, l’importo medio richiesto dai mutuatari che accedono a questa tipologia di finanziamenti è di quasi 20.000 € maggiore rispetto a chi sceglie un mutuo tradizionale, con un dato che nel 2026 si attesta sui 127.000 € contro i 109.000 € di quelli standard.

Per quanto riguarda il valore medio degli immobili nella regione, quelli green staccano quelli tradizionali di oltre 30.000 €, con 204.000 € in media contro 171.000 €.

Mutui green: a Matera i richiedenti più giovani e importo richiesto record

Analizzando i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2026, la provincia di Matera è quella dove l’età media dei richiedenti di mutui green è più bassa di tutta la Basilicata, con un dato di 38 anni contro i 40 anni e 3 mesi per quanto riguarda quelli “standard”. In quella di Potenza, invece, la durata dei mutui “verdi” è la più breve dell’intera regione, con una media di 23 anni e 2 mesi, ovvero 6 mesi in più rispetto ai finanziamenti tradizionali. Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno per mutui green, Matera si distingue come la provincia della regione dove il dato è più alto, con una media di 162.667 € rispetto ai 127.528 € dei finanziamenti standard. Guardando al rapporto tra importo richiesto alla banca e valore dell’immobile da acquistare (Loan-to-Value), la provincia di Potenza fa segnare il dato più basso per i mutui green: 67,5% contro 73,5% di quelli standard.