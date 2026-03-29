L’arte che diventa mestiere: Valentina Giordano porta il mosaico a Potenza. Una nuova opportunità formativa che unisce creatività e crescita personale

Trasformare la passione in lavoro è una delle sfide più sentite nel mondo contemporaneo, e l’arte si conferma ancora una volta una strada concreta per riuscirci. È proprio su questo principio che si fonda l’iniziativa promossa da Valentina Giordano, artigiana e certificata educatrice in pedagogia steineriana, che terrà a Potenza un corso dedicato all’arte del mosaico. Nata proprio a Potenza, la Giordano ha costruito nel tempo un percorso ricco e articolato.

Dopo un lungo periodo trascorso a Milano, è tornata nella sua città d’origine portando con sé competenze artistiche e pedagogiche ed è proprio l’ incontro tra educazione ed arte a rappresentare il cuore del lavoro della Giordano. Il mosaico non è soltanto una tecnica artistica, ma diventa un vero e proprio strumento di crescita interiore e professionale. «L’arte non è un lusso, ma un bisogno», sottolinea Giordano. «Attraverso attività come il mosaico si sviluppano pazienza, precisione e senso estetico, competenze che possono trasformarsi in opportunità lavorative concrete».

Il corso si propone infatti non solo come esperienza creativa, ma anche come possibile punto di partenza per chi desidera avvicinarsi a un mestiere artigianale. In un’epoca in cui il lavoro manuale sta riscoprendo valore e autenticità, iniziative come questa offrono strumenti reali per costruire un percorso professionale basato sulla passione. Il corso di mosaico si propone come uno spazio aperto alla sperimentazione, dove i partecipanti potranno apprendere le tecniche tradizionali di lavorazione – dall’uso di materiali come pietra, marmo e paste vitree, fino all’impiego degli strumenti tipici come martellina e tagliolo – in un ambiente pensato per stimolare la creatività.

Potenza si prepara così ad accogliere un progetto che unisce tradizione e innovazione, manualità e visione educativa, dimostrando come l’arte possa essere non solo espressione, ma anche futuro.

Non si tratta solo di un laboratorio tecnico, ma di un vero e proprio percorso artistico: l’obiettivo è accompagnare ogni partecipante nella realizzazione di opere personali, favorendo al tempo stesso momenti di condivisione e crescita.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare il territorio di Potenza attraverso l’arte attenta al contemporaneo, creando un ponte tra tradizione artigianale e sensibilità moderna. Con questo corso, Potenza si conferma un luogo fertile per la cultura e la creatività, offrendo ai cittadini e appassionati la possibilità di avvicinarsi a un’arte affascinante e senza tempo.

Ivana Parente