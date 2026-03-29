Basilicata terra di longevità. A Brienza spegne le 101 candeline nonna Severina nella residenza per anziani Il Paradiso

Ancora un compleanno ultracentenario in Basilicata. Questa volta è stato festeggiato a Brienza, presso la residenza per anziani Il Paradiso. Un vero e proprio paradiso, è il caso di dirlo, vista la longevità e come vengono curati, accolti e amati gli ospiti della struttura.

Ieri 28 marzo ha spento le 101 candeline la signora Severina Coiro, originaria di Paterno. Nonna Severina ha vissuto in campagna dedicandosi all’agricoltura con i genitori poi ha conosciuto un uomo di Salerno, si è sposata ed ha vissuto lì. Una volta deceduto il marito la famiglia le ha consigliato di rientrare a Paterno suo paese Natale. Non ha figli. Vive nella casa di riposo di Brienza da quasi 15 anni.

E’ stata festeggiata ieri dai familiari, dal personale della struttura e dal responsabile Giuseppe Luongo, oltre che dagli ospiti.

Auguri nonna Severina!

Claudio Buono