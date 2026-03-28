“L’Ultimo degli Uomini”, il docufilm del regista lucano Rocco Messina in visione su Play2000

Il GAL PerCorsi S.r.l., nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è lieto di comunicare che a partire dal 22 marzo scorso, il Docufilm “L’Ultimo degli Uomini” del regista lucano Rocco Messina, è presente su Play2000, piattaforma digitale di TV2000 (al seguente link: https://www.play2000.it/detail/894).
Il Docufilm è dedicato alla figura spirituale di San Giustino De Jacobis, nativo di San Fele ed oggi Patrono dei Lucani nel Mondo, prodotto GAL PerCorsi Srl, con la realizzazione esecutiva della RVM Broadcast Srl e vede, tra gli altri, la partecipazione dell’attore Tonino Centola.
“Il Progetto – spiega la Presidente del GAL PerCorsi, Dott.ssa Caterina Salvia – rientra tra le tante attività che il GAL, nel corso della propria Programmazione 2014-2022, a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ha dedicato al territorio di riferimento per meglio valorizzare e promuovere la conoscenza dei piccoli borghi, in particolare quelli delle Aree Interne”.
Il Docufilm, dunque, ripercorre la vicenda umana e spirituale di Giustino De Jacobis, ancora oggi assoluto punto di riferimento per l’opera cattolica missionaria, attraverso testimonianze di relatori accreditati in ambito ecclesiastico e culturale, partendo dalla narrazione teatrale dell’omonimo spettacolo, messo in scena nel 2025 presso il Teatro Stabile di Potenza.