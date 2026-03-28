La Luna di Rocco Petrone: dalla Basilicata allo Spazio, il 31 marzo all’UniBas iniziativa per i 100 anni dalla nascita del Genio lucano

Il 31 marzo la Basilicata celebra il centenario della nascita di una delle figure più influenti nella storia dell’esplorazione spaziale: Rocco Petrone. Figlio di emigrati di Sasso di Castalda, Petrone fu il “direttore d’orchestra” delle missioni Apollo, l’uomo che con il suo leggendario “Go!” diede il via alla conquista umana del suolo lunare. Appuntamento all’UniBas (dettagli nella locandina in calce all’articolo).

L’evento “La Luna di Rocco” non è solo una celebrazione della memoria, ma un ponte lanciato tra il passato glorioso e il futuro tecnologico della nostra regione. Rivolto agli studenti delle scuole superiori, l’incontro mira a ispirare le nuove generazioni attraverso il racconto di un’eccellenza lucana che ha cambiato il mondo.

Alla presenza delle massime cariche istituzionali, tra cui il Magnifico Rettore, il Presidente della Regione Basilicata e il Sindaco di Sasso di Castalda, la giornata si articolerà attraverso relazioni scientifiche e testimonianze di settore focalizzate su tre pilastri:

L’Eredità della “Tigre”

Esploreremo la dimensione umana e professionale di Rocco Petrone, il “Tigre” di Cape Canaveral, un leader capace di gestire la missione più complessa della storia. Attraverso il racconto del suo leggendario rigore scopriremo le ragioni del suo grande rammarico: 748 millesimi di secondo.

La Luna sotto la lente: Geologia e Precisione

Ci occuperemo allo studio fisico del nostro satellite. Approfondiremo la natura della regolite, la polvere lunare che ha custodito le prime impronte umane, per poi spostarci virtualmente a Matera. Qui, l’eccellenza del Centro di Geodesia Spaziale dell’ASI ci mostrerà come oggi, con precisione millimetrica, monitoriamo la distanza tra la Terra e la Luna, rendendo la Basilicata un punto di riferimento mondiale per la navigazione spaziale.

Oltre l’Apollo: L’osservazione della Terra e le Nuove Frontiere

Guarderemo al futuro confrontando l’era Apollo con il nuovo programma Artemis. Analizzeremo come la corsa alla Luna non sia fine a sé stessa, ma abbia generato tecnologie fondamentali per l’Osservazione della Terra, pilastro dello sviluppo economico regionale. Il viaggio si concluderà esplorando le “altre lune” del sistema solare, proiettando le competenze delle nostre ricercatrici e nostri ricercatori e delle nostre aziende verso le prossime frontiere dell’esplorazione planetaria.

L’evento si propone di mostrare agli studenti delle scuole della Puglia e Basilicata come la Basilicata sia oggi un hub strategico per l’aerospazio, un settore dove la ricerca accademica si trasforma in opportunità lavorative concrete e innovazione globale. Celebrando la “Luna di Rocco”, l’evento invita i giovani a guardare al cielo con la stessa ambizione del loro illustre conterraneo, ricordando che le radici profonde in un piccolo borgo lucano possono spingersi fino alle stelle.

Sarà possibile seguire l’evento al link https://meet.google.com/kqn-qisz-ygz