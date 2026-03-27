La Pro Loco di Pignola lancia il Concorso “Bruno Albano” dedicato ai riti della Settimana Santa e di Pasqua

La Pro Loco-Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola annuncia la pubblicazione dei bandi del Concorso “Bruno Albano” delle Tradizioni Popolari, iniziativa culturale dedicata alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio immateriale della Basilicata. Il premio è intitolato alla memoria del professor Bruno Mario Albano, fondatore del Circolo Culturale “Il Portale”, maestro e operatore culturale che ha dedicato il proprio impegno alla promozione della cultura popolare lucana, dell’identità locale e del turismo culturale.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “I riti della Settimana Santa e di Pasqua in Basilicata”, con l’obiettivo di raccogliere, documentare e tramandare testimonianze, racconti, ricerche e narrazioni legate a uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione religiosa e popolare lucana. Attraverso il linguaggio audiovisivo, il concorso punta a restituire il valore di usanze, processioni, simboli e memorie collettive che continuano a rappresentare un patrimonio culturale vivo e condiviso.

Il concorso si articola in due sezioni, Juniores e Seniores, con l’intento di coinvolgere generazioni diverse in un percorso comune di riscoperta delle radici del territorio. La sezione Seniores, giunta alla terza edizione, è rivolta a professionisti del settore video-cinematografico, videomaker, autori già premiati in bandi analoghi e Pro Loco. I partecipanti potranno presentare un solo video o cortometraggio della durata massima di 20 minuti entro il 30 maggio 2026. Sono previsti un primo premio di 2.000 euro e un secondo premio di 1.000 euro. La sezione Juniores, alla sua prima edizione, è invece aperta a videomaker, professionisti e amatori di età compresa tra i 16 e i 28 anni e prevede la realizzazione di un video della durata massima di 5 minuti, pensato anche per la diffusione sui social network. In questo caso il vincitore riceverà un buono spesa di 500 euro da utilizzare in negozi di elettronica.

La partecipazione è gratuita e regolata dalle modalità previste nei bandi ufficiali. Con questa iniziativa, la Pro Loco “Il Portale” rinnova il proprio impegno nella diffusione della memoria collettiva e nella promozione delle tradizioni locali, favorendo il dialogo tra generazioni e una più profonda consapevolezza del valore culturale delle radici lucane.

Bando sezione Seniores: https://drive.google.com/file/d/1IYkr6ASH9ep39oQ9OUqC4b10iHQdEn5R/view?usp=drive_link

Bando sezione Juniores: https://drive.google.com/file/d/1msJZF-wsBqlsPXZwxnpn9-Q4vJK5aHsU/view?usp=drive_link

Per informazioni: Pro Loco-Circolo Culturale “Il Portale”, Via Garibaldi 1, 85010 Pignola (PZ), tel. 0971 421410, email prolocoilportale@gmail.com, sito http://www.prolocoilportale-pignola.it/