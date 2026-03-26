“Immensamente Dalla” con la voce di Alis Wall. Appuntamento a domani 27 marzo al Cecilia di Tito

La rassegna Suoni e Segni 2025 accoglie “Immensamente Dalla” con la voce di Alis Wall. Il 27 marzo al Cecilia di Tito, omaggio artistico e testimonianza sulla lotta all’endometriosi

Prosegue il percorso della rassegna Suoni e Segni 2025, promossa dall’Accademia Musicale Lucana presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ), che dopo i successi di Neri per Caso, Sidùn e Rhodan si prepara ad accogliere un appuntamento dal forte valore artistico ed emotivo.

Venerdì 27 marzo, alle ore 21, il palco del Cecilia ospiterà Immensamente Dalla, un viaggio musicale nell’universo poetico del grande Lucio, interpretato dalla voce intensa e duttile di Alis Wall, alias di Alice Muro, accompagnata dalla sua band e dall’Orchestra Filarmonia Experia diretta dal Mestro Rocco Alessio Corleto.

Il concerto sarà anche l’occasione per riportare al centro dell’attenzione un tema che tocca la vita di milioni di donne: l’endometriosi.

Alice Muro, che da anni convive con questa malattia infiammatoria cronica, ha scelto di trasformare la propria esperienza in un impegno concreto di sensibilizzazione. È stata infatti lei a volere, promuovere e modellare il convegno dedicato all’endometriosi tenutosi lo scorso 21 marzo presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, un momento di confronto tra medici, specialisti e cittadinanza.

Nel suo intervento, Muro ha raccontato con lucidità e coraggio il percorso affrontato, sottolineando la qualità del trattamento e dell’assistenza ricevuti nel nosocomio potentino, e ribadendo l’importanza della diagnosi precoce e dell’ascolto delle pazienti. Un messaggio che, attraverso la musica, trova ora un nuovo spazio di risonanza.

“Immensamente Dalla” non è solo un tributo musicale: è un dialogo tra voce, orchestra e memoria, un intreccio di emozioni che attraversa alcune delle pagine più amate del cantautore bolognese.

La sensibilità interpretativa di Alis Wall, unita agli arrangiamenti dell’Experia Orchestra, promette una serata capace di unire poesia, energia e riflessione. Il ricavato del concerto sarà devoluto all’AOR San Carlo.

La rassegna

Suoni e Segni 2025 proseguirà fino ad aprile, trasformando il Centro Cecilia in un laboratorio di linguaggi e visioni contemporanee.

Il prossimo appuntamento:

– 12 aprile, ore 19 – Note da Oscar – Gran finale sinfonico tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

La direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.

Biglietti su Ticketone.it – Info su acml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.