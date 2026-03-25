In Basilicata l’uomo più anziano d’Italia. Oggi compie 112 anni nonno Vitantonio

Un vero e proprio compleanno da record in Basilicata. Compie oggi 112 anni Vitantonio Lovallo, che vive nella frazione Sarnelli di Avigliano. E’ l’uomo più anziano d’Italia, come certificato dall’Istato lo scorso anno nell’ambito della presentazione del report “Centenari d’Italia”.

Nonostante la data di nascita sia quella di oggi, all’anagrafe venne registrato il 18 marzo. In Italia è l’unico tra la popolazione maschile ad aver superato l’età di 110 anni. Vitantonio Lovallo è un uomo da record. Nel corso della sua vita ha vissuto storia del Novecento, dalle guerre mondiali all’epidemia di Spagnola, da Hitler e Mussolini, e ha superato anche la dura prova del Covid.

Da giovane è stato pastore e poi mulattiere ed è conosciuto da tutti come una persona sempre sorridente e gentile.

E pensare che nonno Vitantonio fino a tre anni fai, quando ne aveva 109, si faceva la barba da solo e beveva anche un po’ di vino. Ora evita perché non è di sua produzione. Mangia poco, solo frutta e verdura proveniente dai terreni di famiglia.

Auguri!

Claudio Buono