Storico traguardo per il Subbuteo lucano: a Potenza nasce la “Casa del Subbuteo”, centro unico in Basilicata

Sabato 28 Marzo 2026, alle ore 18:00 – il Subbuteo lucano scriverà una pagina storica con l’inaugurazione della nuova sede ufficiale dell’ASD Subbuteo Club Basilicata di Potenza e dei Lions Rosso Blu (Club Satellite), sita in Via Manzoni (Ex Mercato Coperto, Parcheggio 3) a Potenza.
Non si tratta di una semplice inaugurazione, ma della nascita della “Casa del Subbuteo”, l’unica struttura in tutta la Basilicata dotata di ben 10 campi professionali, un vero e proprio centro d’eccellenza per il Calcio Tavolo e il Subbuteo tradizionale.
Questo progetto, frutto del sacrificio dei soci e del supporto del territorio di alcuni sponsor, mira a diventare un polo d’aggregazione intergenerazionale, offrendo ai giovani uno spazio di sana competizione e ai veterani un luogo dove coltivare una passione storica.
Il Club, primo in assoluto nella storia lucana ad iscriversi alla FISCT (Federazione Italiana Subbuteo Calcio Tavolo), ha già dimostrato il proprio valore conquistando il suo primo trofeo federale nel circuito FISCT il 15 Marzo scorso a Paola (CS), dove Tommaso Mazzoni ha trionfato nel Torneo Cadetti.
Inoltre, sabato 21 marzo a Bari nel Torneo Regionale Puglia/Basilicata si è laureato Campione di categoria Under 12 il nostro giovane Vincenzo Buonansegna. Ora il Club si prepara ad affrontare la sfida più grande: il Campionato di SERIE D, in programma il 25-26 Aprile 2026 a Bitritto (BA), alla nostra seconda partecipazione come Subbuteo Club Basilicata con l’esordio del nostro Club satellite, LIONS ROSSO BLU.
L’inaugurazione sarà arricchita da una dimostrazione tecnica e da un momento di festa alla presenza del Sindaco, il Parroco di Quartiere ed altre personalità.
Il presidente, Tommaso Mazzoni.