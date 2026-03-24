Balvano, vandali in azione: distrutta la porta della palestra. L’amministrazione comunale: “Individueremo i responsabili”

24 Marzo 2026 1 commento 196 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro
“L’ennesimo atto di vandalismo alla palestra comunale di Balvano”. A denunciarlo è il sindaco Ezio Di Carlo e l’amministrazione comunale, con un post pubblicato sui social. Un nuovo atto vandalico che pone una serie di interrogativi sui motivi di questi comportamenti inaccettabili. “La palestra viene sistemata, ma puntualmente viene di nuovo devastata. Questi gesti non sono più tollerabili”, sottolinea l’amministrazione comunale, ne rendere noto del danneggiamento della porta della palestra, con la vetrata andata del tutto distrutta.
 
“Attraverso il sistema di videosorveglianza si sta lavorando per individuare i responsabili. Chi danneggia il bene pubblico deve risponderne. Balvano è di tutti. Rispettarlo è un dovere”, conclude l’amministrazione.
redazione
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Claudio Buono

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1 comments

  1. Domenico
    24 Marzo 2026 at 11:50 - Rispondi

    Dal momento che il sindaco di Balvano è un medico, per favore, provveda lui stesso a curare questi malati affetti dalla sindrome da burnout.

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