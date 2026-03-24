Balvano, vandali in azione: distrutta la porta della palestra. L’amministrazione comunale: “Individueremo i responsabili”

“L’ennesimo atto di vandalismo alla palestra comunale di Balvano”. A denunciarlo è il sindaco Ezio Di Carlo e l’amministrazione comunale, con un post pubblicato sui social. Un nuovo atto vandalico che pone una serie di interrogativi sui motivi di questi comportamenti inaccettabili. “La palestra viene sistemata, ma puntualmente viene di nuovo devastata. Questi gesti non sono più tollerabili”, sottolinea l’amministrazione comunale, ne rendere noto del danneggiamento della porta della palestra, con la vetrata andata del tutto distrutta.



“Attraverso il sistema di videosorveglianza si sta lavorando per individuare i responsabili. Chi danneggia il bene pubblico deve risponderne. Balvano è di tutti. Rispettarlo è un dovere”, conclude l’amministrazione.

redazione