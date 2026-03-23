Sara Mormone e il brand Dubeliè: quando l’ inclusione diventa impresa

ln un panorama imprenditoriale spesso disattento ai valori sociali, conflittuale e competitivo, emerge la storia di Sara Mormone, giovane donna di origini musulmane che vive in Italia e che, con determinazione e visione, ha dato vita a Dubelie un brand di borse che unisce creatività, identità e impegno civile.

Ho conosciuto Sara casualmente passeggiando per il centro storico di Potenza e più chiacchieravo con lei e più capivo che dinanzi non avevo solo una giovane un’imprenditrice ma il simbolo di una nuova generazione di donne che trasformano le sfide in opportunità.

Cresciuta tra culture diverse, ha saputo valorizzare le proprie radici e la propria esperienza personale per creare qualcosa di unico. Da sola, senza grandi finanziamenti, ha costruito passo dopo passo un marchio il cui cuore è tanto semplice quanto potente: ogni borsa porta il nome di una donna. Non si tratta di una scelta casuale, ma di un gesto simbolico che vuole dare voce, riconoscimento e dignità alle storie femminili.

Ogni modello diventa così un tributo, un racconto, un’identità da indossare: “Volevo che ogni donna potesse sentirsi rappresentata”, mi ha raccontato Sara, “Il nome di una borsa non è solo un dettaglio: è un modo per ricordare che dietro ogni oggetto c’è una storia, una forza, una profondità”.

In un contesto dove spesso le differenze culturali vengono percepite come barriere, Sara ha deciso di farne un punto di forza. Le sue radici musulmane non sono mai stata un limite, ma piuttosto una componente essenziale della sua visione imprenditoriale. Attraverso Dubelie, promuove un messaggio chiaro: l’inclusione non è solo un valore sociale, ma anche un motore di innovazione. Il brand si inserisce inoltre in un discorso più ampio di imprenditoria femminile, dimostrando che le donne possono essere protagoniste attive del cambiamento economico e culturale. La sua storia rappresenta un esempio concreto di come talento e identità possano convergere in un progetto capace di lasciare il segno: Dubelie non è solo un marchio è una dichiarazione di intenti, un invito a riconoscere il valore della femminilità.

E mentre il brand continua a crescere, Sara Mormone guarda al futuro con la stessa determinazione con cui ha iniziato: quella di chi non vuole solo creare prodotti, ma costruire significati.

Ivana Parente