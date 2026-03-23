Referendum, i dati definitivi in Basilicata. Il NO vince con il 60 %, dato più alto rispetto alla media nazionale

Chiuso lo scrutinio per il referendum sulla giustizia in Basilicata. 683 sezioni in terra lucana nei 131 Comuni. In totale hanno votato il 53,25 % degli aventi diritto (52,07 % nel Materano e 53,88 % nel Potentino). Alle ore 12 di domenica la percentuale era del 9,84 %, alle ore 19 del 30,48 % e alle ore 23 del 39,88 %.

432.962 i lucani aventi diritto al voto, di questi si sono recati alle urna in 230.552.

In Basilicata la percentuale del NO è più alta rispetto a quella nazionale. Il NO, infatti, si attesta al 60,20 %, mentre il SI al 39,80 %

A livello nazionale, invece, l’affluenza al voto del referendum costituzionale sfiora il 59 % (58,93%). Il dato non comprende il voto degli italiani all’estero, non ancora aggiornato sulla piattaforma Eligendo del Ministero.

Per quanto riguarda lo scrutinio a livello nazionale, il NO si attesta al 53,80 % mentre il SI al 46,20 % (il dato si riferisce a 58mila sezioni scrutinate su più di 61mila).

Claudio Buono