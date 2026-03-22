Vietri di Potenza si ferma per l’ultimo saluto a Luca Sannino. Oggi lutto cittadino per i funerali del giovane Carabiniere strappato alla vita da un male

Sono ore di grande commozione e sgomento a Vietri di Potenza per la morte di un giovane, Luca Sannino, avvenuta nella notte tra venerdì e ieri. Luca, 27 anni, carabiniere, lottava contro un male che aveva scoperto da alcuni mesi e si trovava ricoverato all’Ospedale Civile di Pescara per sottoporsi a una serie di cure. La situazione clinica, purtroppo, negli ultimi giorni era precipitata, e il giovane non ce l’ha fatta.

La notizia è iniziata a circolare già nella nottata di ieri a Vietri di Potenza e la comunità è rimasta sconvolta da questa prematura scomparsa. Perchè Luca non era solo un giovane, un militare dell’Arma, un servitore dello Stato, ma era un ragazzo che aveva dato tutto per la sua comunità, sempre impegnato nelle attività sociali e in particolare nella rappresentazione della Passione di Cristo. La stessa a cui avrebbe voluto partecipare anche quest’anno, nonostante i problemi di salute. La stessa che il Sindaco, Christian Giordano, ha comunicato ieri di voler dedicare a lui.

Avuta la notizia, diversi vietresi sono partiti ieri alla volta di Pescara. A raggiungere l’ospedale abruzzese e i familiari anche il primo cittadino vietrese, che ha portato l’abbraccio e la vicinanza di tutta la comunità e ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta, saracinesche abbassate in concomitanza dei funerali e tutti gli eventi in programma, anche sportivi, annullati.

“La nostra comunità viene colpita duramente, ancora una volta, da un dolore che toglie il fiato”, ha dichiarato il Sindaco Giordano, che commosso ha aggiunto: “Piangiamo la scomparsa di un altro nostro figlio, Luca, strappato prematuramente alla vita a soli 28 anni. Potrei dire tante cose per ricordare Luca, ma prima di ogni altra parola, voglio sottolineare che era un bravo ragazzo: umile, vivace, rispettoso, sempre disponibile e stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Era un ragazzo profondamente amato, e il vuoto che lascia è colmato solo dalla gratitudine per i tanti ricordi belli che ci ha regalato”.

“Luca – ha aggiunto il Sindaco nel ricordo – non era solo un carabiniere al servizio dello Stato, ma un vero pilastro per Vietri. Il suo impegno nel sociale e nelle nostre associazioni era costante: era l’anima di ogni manifestazione, a partire dalla nostra Via Crucis vivente, che proporrò ufficialmente di dedicare alla sua memoria. Si spendeva senza riserve in ogni iniziativa utile a far crescere la nostra comunità, mettendoci sempre il cuore”.

“Di fronte a una tragedia così grande, la nostra comunità è chiamata a stringersi in un unico, forte abbraccio. In momenti come questo, il senso di appartenenza e l’unità devono essere la nostra forza: dobbiamo restare vicini alla famiglia di Luca, onorando il suo esempio di altruismo con il silenzio, il rispetto e la solidarietà che lui per primo ha sempre dimostrato verso il prossimo. Ciao Lucariè! Continuerai a camminare insieme a noi, nel ricordo e nei valori che ci hai insegnato”.

Luca prestava servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli, quella che era la sua squadra del cuore. Sarà presente a Vietri anche il sindaco della cittadina napoletana, Raffaele De Leonardis.

La salma del giovane partirà questa mattina alle ore 10 dall’Ospedale di Pescara per arrivare poco dopo le 14:30 a Vietri di Potenza, nei pressi della statua di San Pio, per poi in corteo raggiungere la Chiesa Madre dove alle ore 15:00 si svolgerà l’ultimo saluto con la Santa Messa che verrà officiata da don Salvatore Dattero. A portarlo a spalla saranno proprio i suoi colleghi dell’Arma. Successivamente la salma verrà tumulata nel cimitero vietrese. Attesi ai funerali anche rappresentanti dell’Arma a livello interregionale e nazionale.

Migliaia di persone, tramite numerosi messaggi anche sui social, si stanno stringendo in queste ore attorno ai genitori, Gennaro e Rosa, ai fratelli Livio e Valerio e alla fidanzata Anna, che con amore hanno assistito Luca in questi mesi difficili.

Claudio Buono