Bonifiche dei Siti di interesse nazionale di Tito e Val Basento. Dal Ministero in arrivo 27 milioni di euro per il risanamento delle aree

20 Marzo 2026 nessun commento 202 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Per l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, si tratta di uno stanziamento fondamentale che permette di dare continuità e vigore alle operazioni di risanamento in due aree nevralgiche della nostra regione

La Basilicata segna un punto decisivo nella partita della riqualificazione ambientale. Con circolare ufficiale del 16 marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha formalizzato l’assegnazione di 26.910.000,00 euro destinati agli interventi di bonifica nelle aree Sin (Siti di interesse nazionale) di Tito e della Val Basento. Le risorse, rivenienti dalle economie del Piano Sviluppo e Coesione (Psc) del Ministero, sono state sbloccate a seguito dell’esito positivo della consultazione in Cabina di Regia Fsc. 

Per l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, “si tratta di uno stanziamento fondamentale che ci permette di dare continuità e vigore alle operazioni di risanamento in due aree nevralgiche della nostra regione”. “Questi 27 milioni di euro non sono solo numeri, ma rappresentano l’impegno concreto nel restituire sicurezza ambientale e dignità produttiva a territori che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento storico”, sottolinea ancora Mongiello.

Questo risultato non è isolato, ma corona un semestre di intensa attività amministrativa. “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in piena sinergia con il viceministro Vannia Gava e il Direttore generale economia circolare e bonifiche del Mase, che ringrazio, per sbloccare dossier fermi da anni. Questi 27 milioni di euro rappresentano l’impegno concreto nel restituire sicurezza ambientale e dignità produttiva a territori che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento storico”.

L’intervento si inserisce in una più ampia manovra di riprogrammazione nazionale che ha interessato complessivamente oltre 275 milioni di euro. In questo contesto, la Basilicata ottiene una quota rilevante per il settore delle bonifiche “Il via libera della Cabina di regia Fsc premia la capacità della nostra Direzione generale che si è dotata alcuni mesi fa di una specifica Struttura di missione di interloquire costantemente con il Mase. Siamo già pronti a procedere con gli adempimenti amministrativi richiesti per dare immediata attuazione agli interventi”, spiega l’assessore regionale all’Ambiente. “L’obiettivo è chiaro: accelerare i cantieri della sostenibilità. Questo è un altro tassello della nostra transizione culturale. Bonificare Tito e la Val Basento significa non solo tutelare la salute dei cittadini, ma anche rendere queste aree nuovamente attrattive per investimenti industriali green ed ecosostenibili, in piena coerenza con la nostra strategia di sviluppo regionale”, conclude Mongiello.

Questo il commento del sindaco di Tito, Fabio Laurino: “E’ un risultato positivo l’assegnazione di ulteriori risorse ministeriali, pari a 27 milioni di euro, per le bonifiche dei SIN di Tito e Val Basento, grazie all’impegno dell’assessora Laura Mongiello che non ha mai fatto mancare vicinanza al nostro territorio. Queste risorse si aggiungono a quelle degli accordi di programma del 2023 e del 2024, che ci vedono coinvolti, in maniera sinergica, con Ministero dell’Ambiente e Regione Basilicata. L’auspicio è che, attraverso questo stanziamento, oltre ad accelerare i processi di bonifica, per cui sono certo che la futura struttura commissariale riuscirà a dare un importante impulso, si ripristini anche l’area del bacino fosfogessi. Nel frattempo, abbiamo preso atto del Documento di fattibilità dell’alternativa progettuale per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nell’area dell’Ex Daramic, elaborato dalla Struttura di missione per la bonifica dell’area Sin della Regione Basilicata, e frutto anche dell’attività messa in campo dal Comune di Tito in virtù dell’accordo di programma del 2023. A questo progetto, ora, dovrà seguire l’aggiornamento del piano di caratterizzazione dell’area Ex Daramic, per cui sono già in corso interlocuzioni con la Regione Basilicata, in modo poi da dare subito avvio alle attività necessarie. A queste azioni, però, deve corrispondere l’indispensabile attività di sorveglianza sanitaria per dare risposte alla popolazione sul tema della garanzia del diritto alla salute. Per questo, proprio ieri, ho reiterato la richiesta, sia all’Assessore regionale alla Sanità sia all’Asp Basilicata, per conoscere i tempi certi di avvio del progetto Sintesi. Mi auguro che questa richiesta, però, non rimanga inevasa come quella sul Green Digital Hub, per cui restiamo ancora in attesa di risposte certe”. 
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Claudio Buono

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