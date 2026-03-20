Al San Pio di Villa d’Agri grande successo per il primo Forum dei giovani appassionati di ecocardiografia: partecipazione oltre le aspettative

Il Dottore Mazzeo «Anche i territori delle aree interne affermano la propria centralità. Il congresso che si è svolto presso l’ospedale di Villa d’Agri è stato di rilievo internazionale»

Grande successo per il primo Forum dei giovani appassionati di ecocardiografia: partecipazione oltre le aspettative e già uno sguardo proiettato verso il futuro

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del Forum dei giovani appassionati di ecocardiografia, un’iniziativa promossa dal Comitato Scientifico composto dai dottori Magnesa, Mazzeo, Carluccio, Bufano e Corbo, grazie alla collaborazione e al supporto dei Presidenti del Congresso, rispettivamente il Professore Stabile e la Dottoressa Bochicchio. L’evento, che si è svolto presso l’ospedale San Pio Da Pietralcina di Villa d’Agri, ha rappresentato un importante momento di incontro, formazione e confronto per giovani cardiologi provenienti da tutta Italia, di cui tantissimi specializzandi provenienti da diverse regioni del sud. I numeri raccontano la grande partecipazione al forum: oltre 50 relatori e più di 100 partecipanti. Nato da un’idea sviluppata nel corso degli ultimi anni attraverso esperienze professionali condivise, il Forum si è posto l’obiettivo di creare uno spazio aperto e inclusivo dedicato ai professionisti in formazione. Un contesto libero da formalismi, in cui la passione per la diagnostica a ultrasuoni potesse tradursi in dialogo, scambio di esperienze e crescita comune.

«Abbiamo sentito l’esigenza di costruire un luogo di condivisione per giovani cardiologi, anche non necessariamente esperti di imaging, ma animati da un forte interesse per questa metodica», ha dichiarato il dottore Raffaele Carluccio. «Mettere a disposizione il nostro network nazionale e internazionale è stato un valore aggiunto per tutti i partecipanti». Nel corso delle due giornate si sono svolte sei sessioni scientifiche, con numerosi relatori di rilievo provenienti da diverse realtà italiane. Tra questi significativa la partecipazione del professore Matteo Cameli, Vice Presidente della European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Società Europea di Cardiologia – Chair of Echocardiography. L’intensità dei contenuti e la qualità degli interventi hanno contribuito a creare un programma ricco e stimolante.

«Le aspettative iniziali sono state ampiamente superate ma puntiamo a migliorare ed a rendere ancora più interessante questo evento nelle prossime edizioni», ha commentato il dottore Pietro Mazzeo. «Abbiamo registrato un’attenzione costante da parte del pubblico fino alle ultime sessioni, segno di un reale interesse e coinvolgimento. È per me motivo personale di orgoglio, perché abbiamo dimostrato come anche nelle aree più marginali ed interne, come quella in cui sorge l’ Ospedale San Pio da Pietralcina di Villa d’Agri, possano organizzarsi convegni di rilievo nazionale. Infine ringrazio, a nome di tutto il comitato scientifico, il professore Stabile e la dottoressa Bochicchio, per aver sin da subito creduto in questo progetto di giovani cardiologi, offrendoci tutto il sostegno necessario».

Grande soddisfazione anche per la partecipazione, che ha visto sale costantemente piene e un vivace dibattito tra relatori e discenti. Un segnale chiaro della necessità di iniziative di questo tipo nel panorama formativo cardiologico.

Guardando al futuro, il Forum è destinato a crescere. «Il bilancio è estremamente positivo», ha sottolineato il dottore Michele Magnesa. «L’obiettivo è rendere questo appuntamento ricorrente e potenzialmente itinerante, coinvolgendo sempre più professionisti e ampliando il confronto anche a livello internazionale».

Gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di riproporre il Forum il prossimo anno, con dettagli su data e sede che verranno comunicati a breve. Il successo di questa prima edizione rappresenta un punto di partenza importante per costruire una comunità sempre più coesa e dinamica di giovani cardiologi appassionati di ecocardiografia.