Guardia di Finanza, nel Potentino controlli in numerosi comuni. Scoperti 8 lavoratori in nero e contestate diverse violazioni

19 Marzo 2026 nessun commento 382 Comunicati stampa, Dalla Basilicata

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di “controllo economico del territorio” rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo “trasversale”, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, a Potenza, Rionero in Vulture, Avigliano, Lauria, Lagonegro, Chiaromonte, Oppido Lucano, Atella, Tramutola, Trecchina, Filiano e Marsicovetere, i Finanzieri hanno accertato diverse infrazioni all’obbligo di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione/invio dei “corrispettivi telematici”. Interessati dalle violazioni: parrucchieri, panifici, bar e ristoranti.

Inoltre, specifici controlli condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo di Potenza nonché dalla Tenenza di Maratea, finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, hanno portato all’individuazione di nr. 8 lavoratori “in nero” impiegati illecitamente presso ristoranti, empori e rivendite di pneumatici.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo nei confronti di alcuni negozi di abbigliamento.

Nello specifico, a Maratea, Venosa e Barile, i Finanzieri della Compagnia di Rionero in Vulture e della Tenenza di Maratea, all’esito degli accertamenti svolti, hanno riscontrato e contestato la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli posti in vendita.

L’evasione fiscale, il “lavoro irregolare” e le violazioni in materia di trasparenza dei prezzi al consumo arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.

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Redazione

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