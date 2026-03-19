Guardia di Finanza, nel Potentino controlli in numerosi comuni. Scoperti 8 lavoratori in nero e contestate diverse violazioni

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di “controllo economico del territorio” rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo “trasversale”, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, a Potenza, Rionero in Vulture, Avigliano, Lauria, Lagonegro, Chiaromonte, Oppido Lucano, Atella, Tramutola, Trecchina, Filiano e Marsicovetere, i Finanzieri hanno accertato diverse infrazioni all’obbligo di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione/invio dei “corrispettivi telematici”. Interessati dalle violazioni: parrucchieri, panifici, bar e ristoranti.

Inoltre, specifici controlli condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo di Potenza nonché dalla Tenenza di Maratea, finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, hanno portato all’individuazione di nr. 8 lavoratori “in nero” impiegati illecitamente presso ristoranti, empori e rivendite di pneumatici.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo nei confronti di alcuni negozi di abbigliamento.

Nello specifico, a Maratea, Venosa e Barile, i Finanzieri della Compagnia di Rionero in Vulture e della Tenenza di Maratea, all’esito degli accertamenti svolti, hanno riscontrato e contestato la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli posti in vendita.

L’evasione fiscale, il “lavoro irregolare” e le violazioni in materia di trasparenza dei prezzi al consumo arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.