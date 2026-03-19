Brienza, sicurezza e solidarietà. Dopo il furto dei computer a scuola imprenditori del posto decidono di acquistarli e donarli

Dopo il furto di ben 72 computer all’interno dell’Istituto Comprensivo di Brienza, arriva un bellissimo gesto di solidarietà da parte di alcuni imprenditori burgentini, che hanno deciso di acquistare e donare una parte della strumentazione asportata. Un bel gesto tanto apprezzato dal sindaco, Raffaele Collazzo, dalla comunità scolastica e dalla cittadinanza.

Ricordiamo che la scuola di Brienza nella notte tra il 15 e 16 gennaio scorso è stata colpita dalla mano dei ladri, che riuscirono a portare via i computer e a fuggire facendo perdere ogni traccia, dopo essere entrati dalla palestra dell’istituto ‘Cataldo Iannelli’.

​”Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Dopo il vile furto dei 72 pc che ha colpito dritto al cuore il futuro dei nostri ragazzi, non ci siamo fermati a guardare”, ha commentato il Sindaco dopo la notizia della donazione dei computer. Il primo cittadino ha poi annunciato: “​Abbiamo completato l’installazione di un sistema di allarme all’avanguardia presso entrambi i nostri plessi scolastici. Si tratta di un investimento doveroso, per salvaguardare il materiale multimediale e didattico. Vogliamo che la scuola sia un luogo sicuro, dove la tecnologia resti a disposizione di chi deve imparare”.

“​La risposta dei cittadini e delle realtà locali è stata straordinaria. Desidero ringraziare di cuore quanti hanno già dato la propria disponibilità e chi, a breve, donerà i nuovi PC per la scuola secondaria. Grazie a voi, la nostra didattica non subirà battute d’arresto. Ci possono togliere gli strumenti, ma non la voglia di crescere. ​Avanti così: la nostra comunità non si arrende e dimostra, ancora una volta, che l’unione è la nostra forza più grande”, ha concluso Collazzo.

Claudio Buono