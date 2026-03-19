Brienza, sicurezza e solidarietà. Dopo il furto dei computer a scuola imprenditori del posto decidono di acquistarli e donarli

19 Marzo 2026 nessun commento 152 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Dopo il furto di ben 72 computer all’interno dell’Istituto Comprensivo di Brienza, arriva un bellissimo gesto di solidarietà da parte di alcuni imprenditori burgentini, che hanno deciso di acquistare e donare una parte della strumentazione asportata. Un bel gesto tanto apprezzato dal sindaco, Raffaele Collazzo, dalla comunità scolastica e dalla cittadinanza.

Ricordiamo che la scuola di Brienza nella notte tra il 15 e 16 gennaio scorso è stata colpita dalla mano dei ladri, che riuscirono a portare via i computer e a fuggire facendo perdere ogni traccia, dopo essere entrati dalla palestra dell’istituto ‘Cataldo Iannelli’.

​”Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Dopo il vile furto dei 72 pc che ha colpito dritto al cuore il futuro dei nostri ragazzi, non ci siamo fermati a guardare”, ha commentato il Sindaco dopo la notizia della donazione dei computer. Il primo cittadino ha poi annunciato: “​Abbiamo completato l’installazione di un sistema di allarme all’avanguardia presso entrambi i nostri plessi scolastici. Si tratta di un investimento doveroso, per salvaguardare il materiale multimediale e didattico. Vogliamo che la scuola sia un luogo sicuro, dove la tecnologia resti a disposizione di chi deve imparare”.

“​La risposta dei cittadini e delle realtà locali è stata straordinaria. Desidero ringraziare di cuore quanti hanno già dato la propria disponibilità e chi, a breve, donerà i nuovi PC per la scuola secondaria. Grazie a voi, la nostra didattica non subirà battute d’arresto. Ci possono togliere gli strumenti, ma non la voglia di crescere. ​Avanti così: la nostra comunità non si arrende e dimostra, ancora una volta, che l’unione è la nostra forza più grande”, ha concluso Collazzo.

Claudio Buono

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Claudio Buono

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