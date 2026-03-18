Lo scrittore, saggista e intellettuale algerino Hamza Zirem: “Mi sento lucano e vi racconto Camus”

Scrittore, saggista e intellettuale algerino, Hamza Zirem vive a Potenza dal 2009. Nel suo ultimo libro “Albert Camus, scrittore francese d’Algeria”(Ed. Kimerik) analizza il rapporto tra Camus, l’Algeria e il contesto della decolonizzazione, oltre alle tensioni con gli scrittori algerini

La nascita in Algeria in una famiglia povera e analfabeta di origini francesi. Gli studi, le pubblicazioni e il Premio Nobel per la Letteratura nel 1957. La vita di Albert Camus, sospesa tra due identità e la guerra di indipendenza, è stata raccontata dallo scrittore algerino residente a Potenza, Hamza Zirem, nel suo ultimo libro “Albert Camus, scrittore francese d’Algeria”(Casa Editrice Kimerik). Nel testo Zirem traduce in italiano il saggio in lingua francese della scrittrice polacca Maria Stepniak.

In questa intervista Hamza Zirem, vincitore di numerosi premi letterari e nominato “Ambasciatore di Pace” dall’Università della Pace della Svizzera italiana “per il suo impegno nella promozione dei diritti umani e del dialogo culturale”, racconta anche il suo arrivo a Potenza nel 2009, dopo essere entrato a far parte di una rete internazionale di protezione per artisti e scrittori rifugiati politici. Professore di lingua e letteratura francese in Algeria, oggi Hamza Zirem, mediatore interculturale e autore di libri e poesie, si sente “completamente lucano”.

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