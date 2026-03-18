“Il dentista nelle scuole”: prevenzione per i più piccoli. Al via il progetto in Basilicata: coinvolti 62 Comuni e 70 scuole

“Il dentista nelle scuole”: prevenzione per i più piccoli. “Un progetto che educa le giovani generazioni a prendersi cura di sé”, Così l’assessore Latronico intervenuto alla conferenza di presentazione del progetto, che ha già coinvolto 62 Comuni, 70 scuole e oltre 1.500 bambini, grazie all’impegno di circa 80 odontoiatri volontari.

L’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Il dentista nelle scuole”, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Basilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e con le Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini di Potenza e Matera.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e rappresenta un’importante azione di prevenzione e promozione della salute orale fin dall’età scolare. Ad oggi l’iniziativa ha già coinvolto 62 Comuni, 70 scuole e oltre 1.500 bambini, grazie all’impegno di circa 80 odontoiatri volontari.

Gli interventi nelle scuole prevedono attività educative, dimostrazioni pratiche di igiene orale e momenti di confronto con studenti e insegnanti, con l’obiettivo di diffondere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione. A ciascun bambino viene inoltre consegnato un kit con spazzolino e dentifricio, insieme a un attestato di partecipazione.

«Questo progetto – ha dichiarato l’assessore Latronico – rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità e di prevenzione efficace. Portare il dentista nelle scuole significa intercettare precocemente i bisogni di salute e, soprattutto, educare le nuove generazioni a prendersi cura di sé. La prevenzione è il primo e più importante investimento che possiamo fare per il futuro del nostro sistema sanitario. L’iniziativa – ha aggiunto – valorizza il ruolo degli odontoiatri come veri e propri presìdi territoriali, capaci di affiancare le istituzioni e le famiglie nella costruzione di una cultura della salute. È attraverso sinergie come questa che rafforziamo la rete della prevenzione e promuoviamo stili di vita corretti sin dall’infanzia».

Il progetto “Il dentista nelle scuole” si configura così come un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e comunità educante, con l’obiettivo di consolidare una cultura condivisa della prevenzione e della salute orale in tutto il territorio lucano.