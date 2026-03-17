Sanità lucana. Gozzo gigante con compressione tracheale: intervento complesso eseguito con successo all’Ospedale Madonna delle Grazie

Gozzo gigante con compressione tracheale: intervento complesso eseguito con successo all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Un intervento chirurgico particolarmente complesso è stato eseguito con successo presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove una paziente di 84 anni affetta da un gozzo di grandi dimensioni, responsabile di una significativa compressione della trachea e difficoltà respiratorie, è stata sottoposta a chirurgia tiroidea.

Dopo un’accurata valutazione clinico-strumentale e un inquadramento multidisciplinare, la paziente è stata operata presso l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale.

L’intervento è stato eseguito dal direttore della UOC, Giacinto Asprella Libonati, insieme all’équipe chirurgica. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione anestesiologica, considerata la compressione della trachea e la possibile difficoltà nel controllo delle vie aeree, coordinata dal direttore dell’unità di Anestesia e Rianimazione, Francesco Romito. L’operazione è stata condotta con tecnica standard di chirurgia tiroidea con decorso post-operatorio risultato regolare ed un recupero clinico soddisfacente.

“La chirurgia tiroidea – afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco- rappresenta una delle attività consolidate della Unità di Otorinolaringoiatria dell’ASM Matera, svolta da anni nei presidi ospedalieri di Matera e Policoro. L’attività si sviluppa nell’ambito di un percorso integrato con gli endocrinologi dell’ASM di Matera che garantisce una presa in carico multidisciplinare del paziente, dalla diagnosi al trattamento, fino al follow-up post-operatorio”.