Potentino, spara alla ex compagna e si dà alla fuga. Arrestato dai Carabinieri: aveva pistola detenuta illegalmente e munizioni

I Carabinieri della Compagnia di Venosa hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne di Genzano di Lucania, ritenuto responsabile di tentato femminicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nel centro abitato di Genzano di Lucania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale durata diversi anni, colpendola alla spalla, per poi dileguarsi immediatamente a bordo della propria autovettura.

L’attivazione immediata del piano di controllo del territorio, coordinato dalla Compagnia di Venosa, ha permesso di attuare una tempestiva manovra di “cinturazione” dell’area. Le ricerche, condotte senza sosta lungo le principali arterie stradali e nelle aree rurali limitrofe, hanno consentito di individuare e bloccare il fuggiasco nelle campagne di Genzano di Lucania, a circa 5 chilometri dal luogo dell’evento, mentre tentava di far perdere le proprie tracce.

All’interno del veicolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola detenuta illegalmente, completa di munizionamento. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Potenza; dalle prime informazioni sanitarie non risulterebbe in pericolo di vita. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e definire il movente dell’insano gesto, riconducibile, per quanto ad ora noto, presumibilmente, alla pregressa relazione tra i due. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di neutralizzare in tempi rapidissimi un soggetto pericoloso, evitando che l’episodio potesse avere conseguenze ancor più drammatiche.

Si rammenta che per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.