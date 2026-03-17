Grave incidente nel Vallo di Diano, ferita una donna lucana in modo grave

17 Marzo 2026 nessun commento 910 Dalla Basilicata

È di un ferito il bilancio del grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio ad Atena Luca a, lungo via Nazionale. Un impatto violento tra una utilitaria, una Renault Twingo, e un autobus di linea.

Ferita la donna che era alla guida dell’auto, una quarantenne lucana di Paterno.

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasferito la donna all’ospedale ’Luigi Curto’ di Polla. Verra sottoposta a breve a un intervento. Sul posto anche I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Claudio Buono

(si ringrazia Italia2News per la concessione della foto)

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Claudio Buono

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