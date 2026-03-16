Clima in Basilicata, pubblicata la classifica sul Sole 24 Ore e 3B Meteo. Potenza tra le province più vivibili, Matera nella media

La classifica è definita sulla base di 15 indicatori meteo estrapolati dal Sole 24 Ore sulla base dei dati di 3Bmeteo



E’ stata appena sul Sole 24 Ore la classifica delle città italiane con il miglior e peggior clima, nell’ambito dell’indagine sulla qualità della vita nel 2026. La graduatoria si basa sul cosiddetto ‘Indice del Clima’, introdotto e pubblicato per la prima volta nel 2019 e frutto della collaborazione tra il Sole 24 Ore e 3Bmeteo, il quale ha messo a disposizione il proprio dataset di dati meteo-climatici. Più nello specifico questo indice è stato definito sulla base di 15 cosiddetti ‘indicatori meteo’, validati dai meteorologi di 3bmeteo ed estrapolati dalle serie di dati storici aggiornati al decennio 2015-2025.

Incrociando tutti questi indici, la classifica generale vede ancora una volta sul podio Bari come la città climaticamente più favorita, seguita da Barletta A.T. e Pescara. All’ultimo posto dell’indice del clima troviamo invece Carbonia (Sud Sardegna).

Potenza al 14° posto su 107 capoluoghi, Matera al 39°, nella classifica dell’Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo.

Gli indicatori presi in esame – è spiegato in un comunicato – fotografano 15 parametri meteorologici, grazie ai dati – rilevati e validati da 3bmeteo – aggiornati all’ultimo decennio 2015-2025.

Tra gli indicatori presi in considerazione c’è anche l’indice di calore, che considera il numero di giorni con temperatura percepita superiore a 30°C. Tra le città che ne soffrono meno troviamo Cuneo, Enna e Potenza, mentre Siracusa risulta la peggiore.