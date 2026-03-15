In Basilicata parte la seconda edizione del corso base di apicoltura della Scuola della Montagna

Prenderà il via nelle prossime settimane a Marsicovetere la seconda edizione del corso di apicoltura – livello base promosso dalla Scuola della Montagna, un percorso formativo pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e apprendere le tecniche fondamentali per la gestione di un piccolo apiario.

Il corso prevede lezioni teoriche online affiancate da incontri pratici sul campo, durante i quali i partecipanti potranno conoscere da vicino la vita dell’alveare, le principali tecniche di gestione delle colonie e le basi della produzione del miele e degli altri prodotti dell’alveare. Le attività pratiche si svolgeranno nel territorio di Marsicovetere, nel cuore della Val d’Agri, un contesto particolarmente favorevole all’apicoltura grazie alla presenza di boschi, pascoli e ricche fioriture spontanee.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’apicoltura non solo come attività agricola, ma soprattutto come pratica sostenibile a sostegno della biodiversità e degli ecosistemi. Le api svolgono infatti un ruolo essenziale nell’impollinazione delle piante e nella conservazione della diversità vegetale, contribuendo in modo decisivo alla salute degli ambienti naturali e dei paesaggi rurali.

Attraverso questo percorso formativo, la Scuola della Montagna intende inoltre promuovere una maggiore consapevolezza del legame tra ambiente, agricoltura e territorio lucano, offrendo strumenti concreti per avvicinarsi a un’attività che unisce conoscenza della natura, tutela del paesaggio e piccole opportunità di economia locale.

Il corso -della durata di 7 mesi- è rivolto a principianti, appassionati di natura, agricoltori e a tutti coloro che desiderano scoprire il mondo delle api e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare la segreteria della Scuola della Montagna al numero 3514111823, visitare il sito www.scuoladellamontagna.it o scrivere a scuoladellamontagna@gmail.com.